Milan, allarme Leao: “Gioca scoglionato, qualcuno deve parlargli”

Il Milan si prepara alla serata di Champions con il Tottenham, preoccupa il momento di Leao: critiche feroci per il portoghese

Serata di San Valentino fondamentale per la stagione del Milan, che a San Siro riceve il Tottenham. Andata degli ottavi di finale di Champions League, appuntamento da non fallire per provare ad andare avanti nella competizione e dare una scossa a una stagione che ha preso improvvisamente una piega negativa dopo un mese di gennaio orribile.

La lunga serie di passi falsi delle scorse settimane ha fatto sfumare, per il Diavolo, corsa scudetto, Coppa Italia e Supercoppa e tolto certezze tecniche, tattiche ed emotive. Un baratro difficilmente ipotizzabile in precedenza, adesso occorre risalire. La sofferta vittoria con il Torino è stata un primo passo, quanto meno per interrompere la striscia di risultati negativi e dare un pizzico di serenità in più. L’appuntamento di stasera con il Tottenham appare comunque difficilissimo, servirà la miglior versione del Milan per fare risultato contro la squadra di Conte. Con il contributo, è quasi superfluo dirlo, dei migliori giocatori. Come Rafael Leao, che sta vivendo invece un periodo grigio come e forse più degli altri.

Milan, Leao deve cambiare rotta: “E’ migliorato poco, gioca come se ti stesse facendo un favore”

Dal portoghese ci si attende ben altro, le sue ultime prove in campo (e le panchine dal primo minuto con Sassuolo e Inter) raccontano invece di un giocatore che vive uno stato di forma fisica e mentale scadente. Ma senza il suo numero 17, il Milan vede scendere le possibilità di ben figurare.

Sull’argomento, si esprime l’opinionista Nando Orsi, che a ‘Radio Radio’ non le manda a dire: “Al Milan servirebbe un Leao più continuo, più partecipativo al gioco. Spesso e volentieri lo vediamo in campo scoglionato, come se ad andare in campo ti facesse un favore. A prescindere dalle questioni contrattuali, qualcuno ci dovrebbe parlare e fargli capire che è un momento fondamentale per la sua carriera. Pioli ci sta evidentemente provando, ma non basta. Da quando è in Italia tutto sommato a livello di concentrazione è migliorato poco, per ambire al livello top serve altro”.