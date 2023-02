Tegola per Inzaghi: fuori per infortunio, rischia la Champions

L’Inter mastica amaro dopo il pari con la Sampdoria, problemi ulteriori per Inzaghi: infortunio e possibile assenza in Champions

Il turno di campionato si conclude con un risultato a sorpresa nel monday night, con l’Inter che non va al di là del pari per 0-0 in casa della Sampdoria. Nerazzurri che partivano nettamente con i favori del pronostico ma che non sono riusciti a sfondare il muro dei blucerchiati.

Un risultato che non può essere accolto con il sorriso, perché non permette di mettere cinque punti di distanza sul trittico composto da Atalanta, Roma e Milan, ma soltanto tre, nell’ottica della corsa per un posto in Champions. Complicato, adesso, pensare a un obiettivo diverso in campionato, con il distacco dal Napoli capolista che si è dilatato fino a 15 punti. Una rimonta in chiave scudetto, al momento attuale, assumerebbe i contorni dell’impresa epica, per non dire qualcosa di più. Maggiormente realistico pensare a blindare il piazzamento tra le prime quattro per la truppa di Inzaghi, e concentrarsi sul percorso nelle coppe per cercare qualche ulteriore soddisfazione in stagione. Con l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto che si avvicina. Ma in vista della quale, per il tecnico interista, ci sono brutte notizie con una possibile assenza che potrebbe concretizzarsi.

Inter, infortunio per Gosens: le condizioni del tedesco, Champions a rischio

Potrebbe infatti non esserci Robin Gosens, che ha lasciato il campo ieri a Genova al termine del primo tempo, facendo posto a Federico Dimarco. Sembrava un avvicendamento per scelta tecnica, vista la prova non brillantissima del tedesco, a cui ha fatto da contraltare un grande ingresso del numero 32, tra i migliori nella ripresa. Ma dietro quel cambio, c’è un problema fisico da valutare.

Affaticamento all’adduttore destro per il laterale sinistro. Un problema la cui entità andrà valutata nelle prossime ore con accertamenti approfonditi. In vista delle prossime gare, la situazione non induce all’ottimismo. Gosens appare infatti fortemente a rischio innanzitutto per la gara di sabato in campionato contro l’Udinese, ma anche per l’andata contro il Porto prevista per mercoledì 22 febbraio.