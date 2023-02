In fuga dal Tottenham: Conte e Kulusevski insieme in Serie A

Il tecnico italiano e il calciatore questa sera saranno a San Siro per gli ottavi di finale di Champions League contro il Milan

Dopo tanti mesi l’attesa è finalmente finita, da questa sera torna nuovamente la Champions League con i primi spettacolari match degli ottavi di finale. Tra i protagonisti in campo nella prima serata europea ecco subito il Milan, impegnato nella gara di andata a San Siro contro il Tottenham di Antonio Conte.

L’allenatore leccese torna dunque in Italia da rivale in un momento non brillante per la sua squadra. Se la vittoria sorprendente di inizio febbraio contro il Manchester City aveva aggiustato un inizio altalenante del nuovo anno, la clamorosa sconfitta per 4-1 dell’ultimo turno contro il Leicester ha fatto nuovamente precipitare il morale dell’interno ambiente. Un Tottenham che nella fase a gironi non ha certo impressionato, ma che rimane un club dal valore assoluto in Europa.

Oltre al ritorno di Antonio Conte a San Siro, questa sera saranno di scena altre vecchie conoscenze del calcio italiano. Su tutti Ivan Perisic, che nello stesso stadio con i colori dell’Inter addosso si è tolto parecchie soddisfazioni, tra cui lo scudetto vinto nel 2021 proprio con l’allenatore leccese in panchina. Ma non solo, perché anche Kulusevski e Romero dovrebbero partire con ogni probabilità dal primo minuto tra gli ‘Spurs’.

Calciomercato Tottenham, Conte e Kulusevski in Serie A: la scelta dei tifosi

Sugli ‘italiani’ al Tottenham si è dunque focalizzato il sondaggio elaborato questa mattina su Calciomercato.it.

Ai nostri utenti è stato chiesto quale grande ex questa sera presente a San Siro vorrebbero rivedere in Italia dalla prossima stagione. Nel sondaggio Twitter vittoria schiacciante per Antonio Conte con il 52% dei voti, davanti a Kulusevski (28%), Perisic (10%) e Romero (10%). L’ex tecnico nerazzurro, va ricordato, a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Tottenham e potrebbe non rinnovare.

Nel sondaggio proposto invece agli utenti del canale Telegram, il più votato è stato Dejan Kulusevski, ex di Juventus e Milan sbarcato a Londra nel mercato invernale del 2022. Lo svedese ha chiuso con il 48%, superando Ivan Perisic al 30% e Cristian Romero al 22%.