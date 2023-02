Scambio con Kvaratskhelia, anche il Milan coinvolto

Kvaratskhelia protagonista assoluto della Serie A e oggetto del desiderio: pronta la proposta di scambio che vede coinvolto anche il Milan

Arrivato per sostituire il partente Lorenzo Insigne, Khvicha Kvaratskhelia sta letteralmente impressionando nel corso della sua prima stagione in Serie A.

Il georgiano è uno dei trascinatori e degli elementi chiave del Napoli di Luciano Spalletti, che è sempre più vicino ad accarezzare il sogno scudetto. Il margine sulle inseguitrici da parte degli azzurri continua ad ampliarsi e l’apporto di Kvaratskhelia continua ad essere sempre più straordinario. E per questo motivo sempre più top club europei stanno seguendo con grande interesse i progressi del 22enne nato a Tbilisi, il cui valore di mercato è letteralmente impennato negli ultimi mesi.

Napoli, Real Madrid all’assalto di Kvaratskhelia: scambio con Brahim Diaz

Tra le società più interessate c’è il Real Madrid, che in ogni sessione di mercato mette a segno un colpo cinque stelle senza badare troppo a spese.

Il Real, riferisce ‘El Gol Digital’, è fortemente interessato al calciatore e anche lo stesso Kvaratskhelia, lusingato dall’interesse dei ‘Blancos’, sarebbe felice di approdare a Madrid. Il georgiano piace, oltre che per le sue caratteristiche, anche per la duttilità tattica. Il problema maggiore è però la valutazione del cartellino. Le richieste del Napoli potrebbero sforare la tripla cifra, ma il Real Madrid starebbe pensando di convincere i partenopei ad abbassare le pretese con l’inserimento di una contropartita.

Il nome in questione è quello di Brahim Diaz. Lo spagnolo è in prestito biennale al Milan e proprio al termine di questa stagione terminerà l’accordo tra i rossoneri e il Real. L’eventuale riscatto resta ancora da trattare e al momento il futuro del giocatore nato a Malaga è ancora incerto. Il Real sta continuando a seguire i progressi, anche perché diversi giocatori potrebbero lasciare la ‘Casa Blanca’ a costo zero e un innesto in più da inserire nelle rotazioni come Brahim farebbe comodo agli spagnoli. Non è escluso però che il classe 1999 possa essere utilizzato come pedina di scambio. L’obiettivo, riferisce appunto ‘El Gol Digital’, sarebbe quello di proporlo al Napoli come parziale contropartita per arrivare a Kvaratskhelia. Affare certamente difficile, soprattutto vista la valutazione sempre più crescente che il patron De Laurentiis fa del georgiano.