Conte al Milan: l’annuncio che spiazza tutti

Il Tottenham del tecnico leccese fra poco sfiderà i rossoneri al ‘Meazza’ nell’andata degli ottavi di Champions League

Conte e il Milan, ci siamo. Nel senso che manca pochissimo al big match del ‘Meazza’ valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. Difficile fare pronostici, sia i rossoneri che il Tottenham hanno assenze pesanti e nelle ultime settimane hanno palesato una fragilità mentale e difensiva non indifferente. Specie Giroud e compagni.

A proposito di Giroud, a breve è atteso il rinnovo del contratto per un’altra stagione. Il francese è stato un obiettivo del tecnico salentino quando era alla guida dell’Inter. Non è riuscito ad averlo in nerazzurro, Conte potrebbe allenarlo a Milanello l’anno prossimo. Già perché sono tornate prepotentemente alla ribalta le voci che lo danno come possibile sostituto di Pioli, nonostante il suo maxi ingaggio (circa 15 milioni di euro) e le sue ben note esigenze in ottica calciomercato. Insomma, Conte c’entra poco con questo Milan spending review e improntato sulla crescita dei giovani, eppure…

Eppure Conte, a detta di Enrico De Lellis, “è il sogno di Cardinale” che staserà è al ‘Meazza’.

Calciomercato Milan, De Lellis a Tv Play: “Conte vuole tornare in Italia. È il sogno di Cardinale”

“È prestissimo ancora e Pioli è un signor allenatore, è altrettanto vero che il sogno di Cardinale è Antonio Conte, lo sanno tutti”, le esatte parole del giornalista di ‘La Repubblica’ nell’intervento in diretta a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play.

“Da qui a dire che Cardinale farà un’offerta e Conte possa accettarla ce ne passa – ha aggiunto De Lellis – però è un nome che il Milan ha in mente e Conte ha voglia di tornare in Italia“.