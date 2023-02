La Juve blinda Danilo: in arrivo la firma sul contratto

La Juve è pronta a blindare uno dei calciatori più importanti per la squadra. Si tratta di Danilo che firmerà presto il rinnovo di contratto

La Juve deve ripartire, in attesa dei risvolti giudiziari, da quei capisaldi che gli hanno permesso comunque di ottenere dei buoni risultati in questa stagione. Le colonne della squadra, che così si sono meritate di essere definite dalle prestazioni sul campo.

Una di queste è sicuramente Danilo. L’ex Manchester City è un leader assoluto del gruppo e anche dal punto di vista tecnico, dato che sul campo ha dimostrato in più occasioni di essere fondamentale in diversi ruoli e disimpegnandosi al meglio anche come centrocampista. Massimiliano Allegri ci punta e anche tutta la Juve, tanto che in queste ore si sta definendo la trattativa per il rinnovo di contratto. Da sistemare solo gli ultimi dettagli poi arriverà la fumata bianca definitiva. Il difensore firmerà un biennale (opzione per il secondo anno), stile Bonucci per intenderci. Non ci saranno aumenti o decurtazioni dell’ingaggio che resterà sui 4 milioni a stagione. Già fine 2022 le parti avevano trovato una bozza d’intesa, restava da sistemare qualche dettaglio e adesso ci siamo. Allegri può sorridere: Danilo è destinato a restare una colonna della squadra, a prescindere da tutto.