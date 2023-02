Cinquanta milioni e Inter KO: vola in Premier

Brutte notizie per l’Inter sul mercato: una offerta da 50 milioni di euro può concretizzare lo ‘scippo’ ai nerazzurri

Ancora una frenata, per l’Inter, con lo 0-0 contro la Sampdoria che non permette ai nerazzurri di allungare in seconda posizione sulle dirette concorrenti per la zona Champions e fa perdere altri due punti nei confronti del Napoli capolista. A questo punto, con gli azzurri che hanno un margine di 15 punti, eventuali propositi di una clamorosa rimonta appaiono davvero difficili da mettere in pratica.

A questo punto, la squadra di Inzaghi dovrà giocare per blindare il proprio piazzamento in zona Champions e per cercare gloria nelle coppe. Iniziando già a ragionare, naturalmente, per il futuro, con diverse mosse in entrata e in uscita che caratterizzeranno il mercato estivo. A fronte di cessioni obbligate e di partenze ormai annunciate per addii a zero, serviranno rinforzi di qualità. Marotta cerca di comporre il puzzle nel migliore dei modi, ma rischia di vedersi scivolare via dalle mani uno dei pezzi principali proprio di questo puzzle.

Inter, Schuurs nel mirino della Premier: parte l’asta, nerazzurri tagliati fuori

Con Skriniar e molto probabilmente anche de Vrij che andranno via per il contratto in scadenza, occorre mettere mano alla difesa. E tra i profili più interessanti c’è quello di Perr Schuurs, 23enne olandese che si sta mettendo in luce con la maglia del Torino per continuità di rendimento, oltretutto in crescendo.

Il primo abboccamento con i granata a gennaio non è andato a buon fine: i granata hanno rispedito al mittente una ipotesi da circa 25 milioni di euro più bonus, puntando a guadagnare molto di più grazie al rendimento del giocatore. E infatti adesso, secondo ‘Tuttosport’, i sondaggi dalla Premier League si starebbero facendo più pressanti. Liverpool, Manchester United e Tottenham, le squadre che potrebbero andare all’assalto tra qualche mese. In caso di offerta da almeno due di queste squadre, l’asta permetterebbe al Torino di far lievitare il prezzo fino alla cifra di 50 milioni di euro. Un importo che taglierebbe fuori l’Inter e che riproporrebbe in un certo senso la ‘beffa’ patita per Bremer.