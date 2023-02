HIGHLIGHTS | Colpaccio salvezza del Verona: Ngonge stende la Salernitana

Il Verona si prende tre punti pesantissimi in chiave salvezza, battendo di corto muso la Salernitana targata Nicola: decisivo Cyril Ngonge

Prosegue la 22esima giornata del campionato di Serie A, che terminerà stasera col match che vedrà scontrarsi faccia a faccia Sampdoria ed Inter fra le mura dello Stadio Luigi Ferraris. Una sfida che la ‘Beneamata’ è chiamata a vincere, in modo da tenere lontane le avversarie per la Champions e allo stesso tempo rimanere in scia Napoli.

Prima, però, analizziamo la partita tra Verona e Salernitana andata in scena nel tardo pomeriggio al Bentegodi, assai significativa per quanto concerne la lotta salvezza. Come da pronostico, la contesa è stata parecchio equilibrata sin dai primi minuti di gioco, dopo il fischio d’inizio del direttore di gara. C’era non poca tensione nell’aria, perché questo match potrebbe rivelarsi determinante in vista della fase finale della stagione in corso. In tal senso, la squadra gialloblù guidata da Marco Zaffaroni ha messo a referto un colpaccio niente male, portandosi a casa tre punti abbastanza pesanti. E il bottino pieno porta la firma di Cyril Ngonge. Siamo alla mezz’ora del primo tempo: Lazovic scatta sulla fascia sinistra e arriva sul fondo. Dopodiché, l’esterno mette un pallone morbido al centro dell’area dove si trova l’attaccante belga, che – in velocità – calcia di prima intenzione e non lascia scampo a Luigi Sepe.

Serie A, Verona-Salernitana 1-0: marcatori e classifica

Nella ripresa, al minuto 67, l’arbitro Valeri assegna un calcio di rigore a favore della truppa scaligera, per un fallo di Pirola su Doig che viene atterrato in area. Il direttore di gara indica subito il dischetto, ma poco più tardi toglie il penalty al Verona con l’ausilio del Var.

Nel finale capita un’occasione d’oro ai granata sui piedi di Krzysztof Piatek. La punta polacca viene lanciata a tu per tu con Montipò, ma l’estremo difensore si supera riuscendo a spedire in angolo il tiro. Altro ko, dunque, per i campani, che non riscattano il pesante ko per mano della Juventus. E il Verona, che nel 2023 ha decisamente cambiato marcia, può adesso guardare al prossimo futuro con ancora più fiducia e ottimismo. A breve gli highlights di Verona-Salernitana.

Verona-Salernitana 1-0: 31′ Ngonge (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 59, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Juventus** 29, Bologna e Monza 29, Empoli 27, Fiorentina, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria* 10, Cremonese 8.

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione