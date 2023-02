Iervolino e il ripensamento su Nicola: il verdetto del presidente

A margine del premio dedicato ad Andrea Fortunato, ex calciatore di Genoa e Juventus, è intervenuto il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino

La Salernitana di Davide Nicola scenderà in campo nel pomeriggio di oggi per la 22esima giornata di Serie A. Sfida salvezza da non fallire contro il Verona, in uno scontro diretto che rischia di pesare tantissimo nell’economia del campionato di entrambe.

Intanto a proposito dei granata ha parlato il presidente Danilo Iervolino, a margine del premio Andrea Fortunato, intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti: “Questo premio è sempre molto importante per sensibilizzare soprattutto le squadre di calcio a fare quattro cose: avere cura non solo del progetto sportivo, ma anche del territorio, dei progetti sociali e dei progetti che possano portare il calcio a mandar un messaggio forte a chi vuole iniziare una carriera agonistica. Serve sempre più sensibilità a favore dei giovani”.

Il presidente campano ha quindi aggiunto: “Nel calcio sempre più frequentemente ci sono queste disgrazie che devono essere ricordate e sensibilizzarci perché col calcio possiamo mandare un messaggio importante di sana competizione e lealtà, ma anche quella di cura della persona. Dobbiamo entrare nelle scuole e parlare alle future generazioni per fargli capire che il calcio, come tutti gli sport sono fondamentali nella loro vita”.

Salernitana, Iervolino e la scelta su Nicola: “Vediamo cosa accadrà”

Non è mancata infine anche una considerazione sulla sua Salernitana e su Nicola: “Campionato difficile. Iniziato molto bene, poi qualcosa non è girato. Oggi ci troviamo con qualche punto in più rispetto alla terz’ultima e proprio oggi c’è questo scontro diretto col Verona: ce la metteremo tutta. La squadra sta bene e si è stretta al mister, ha energia e carattere. Ha voglia di fare ottime prestazioni e di giocarsela a testa alta contro tutti e già oggi, dopo il ko con la Juve, vogliamo ridire la nostra. Ripensamento scelta indovinata? Mi auguro di si, poi nel calcio ciò che conta è il risultato nel rettangolo di gioco. Vediamo cosa accadrà nelle prossime partite, ma io penso proprio di sì”.