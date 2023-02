Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 13 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 13 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con vista sul match di domani in Champions League tra Milan e Tottenham: “Pioli fa il…Conte“, con la mossa tattica sulle fasce per contrastare il tecnico pugliese. Intanto, nella domenica di campionato, vincono Juventus e Napoli: “Muso Max” per l’ennesimo successo di misura bianconero e “Napoli al bacio” per l’ennesima rotonda vittoria della capolista.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola “L’arrampicata”, per la risalita della Juventus, che mette a tiro il settimo posto con il successo sulla Fiorentina. Di spalla, l’intervista alla madre di Nicolò Zaniolo, che difende il giocatore: “Nico tradito dalla Roma“.

Su ‘Tuttosport’, “Cattivissima Juve“, per celebrare il successo importante sui viola, per risalire la classifica. Il Napoli davanti, invece, non si ferma: “Kvara-Osimhen, il Napoli gode e vede il titolo“. Giornata importante ieri per il tennis, con il successo di Sinner a Montpellier: “Sinner, 7° sigillo. Re a Montpellier, torna nei top 15“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 13 febbraio 2023

In Spagna, ‘As’ celebra il Real Madrid campione del mondo per club, che taglia un traguardo prestigioso quanto a numero di trofei conquistati: “Un Madrid a 100“.

In Inghilterra, invece, giornata segnata da episodi disdicevoli, con scontri e cori vergognosi tra i tifosi di Leeds e Manchester United e con episodi di razzismo nei confronti di Toney del Brenftord: “Sickening” (traduzione: disgustoso).