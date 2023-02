Pronto a fare un passo indietro: c’è un’ombra sulla panchina del Milan

Il Milan deve ritrovare certezze in un 2023 finora da dimenticare e la vittoria di venerdì col Torino non basta. Aleggia un’ombra sulla panchina di Stefano Pioli

La Lazio non riesce più a vincere ed esce momentaneamente dai primi quattro posti della classifica che valgono la zona Champions League.

Dopo l’uscita di scena dalla Coppa Italia per mano della Juventus e il deludente pari in casa del Verona, all’Olimpico Milinkovic e compagni devono cedere le armi alla scoppiettante Atalanta di Gasperini beccandosi i fischi e la protesta della Curva Nord. Il clima non è dei migliori a Formello e i rumurs sul futuro di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste non aiutano di certo a rasserenare l’ambiente. Il tecnico ex Napoli e Juventus di recente ha rinnovato il suo contratto fino al 2025 con la Lazio, ma tutto questo non basta visto che la sua permanenza a Roma resterebbe incerta. Sarri non sarebbe soddisfatto del mercato e il rapporto con il Ds Tare non sarebbe idilliaco come riporta ‘Il Messaggero’. Il patron Lotito starebbe cercando di far da piacere con l’intento di migliorare il rapporto professionale e confermarli anche per la prossima stagione.

Sarri vuole garanzie dalla Lazio: Milan e Tottenham alla finestra

Per Tare sarebbe ponto un rinnovo triennale del contratto in scadenza a giugno, mentre per Sarri il numero uno laziale deve ‘difendersi’ dagli assalti della Premier League e da Milano.

Sì, perché il profilo del tecnico napoletano sarebbe finito sulla scrivania del Milan in caso di rottura con Stefano Pioli, considerando il periodo negativo che quest’ultimo sta attraversando sulla panchina rossonera. La corte del ‘Diavolo’ lusingherebbe l’allenatore che inoltre avrebbe tanti estimatori anche in Inghilterra. Sarri sarebbe nel mirino di Everton e West Ham, oltre al Tottenham di Paratici (che nel 2019 lo scelse per il dopo Allegri al timone della Juventus di Cristiano Ronaldo) se gli ‘Spurs’ dovessero interrompere il matrimonio con Antonio Conte. Sarri per conto suo vorrebbe restare alla Lazio: sta bene nella capitale e darebbe la priorità ai biancocelesti. Allo stesso tempo, però, il tecnico di Figline vorrebbe delle garanzie sul progetto entro aprile, limando tutti gli ostacoli sul suo percorso in quel di Formello. Senza queste premesse, Sarri potrebbe fare un passo indietro e accettare le lusinghe della Premier o eventualmente del Milan. Pioli permettendo…