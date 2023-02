Partita sospesa e rinviata: il motivo è sorprendente

Partita sospesa dopo solo mezz’ora di gioco e da recuperare a data da destinarsi: il motivo coglie tutti di sorpresa

Le domeniche calcistiche spesso riservano eventi non banali. Lo sanno bene tutti gli appassionati. ‘La palla è rotonda’ non è soltanto una frase fatta, ma una metafora di esistenza: in un campo da calcio, e in generale nella vita, può succedere di tutto.

Una delle partite del palinsesto odierno, però, si è conclusa anzitempo, venendo sospesa in maniera definitiva solamente dopo mezz’ora di gioco. Per la precisione, dopo 32 minuti: impossibilità di proseguire e squadre che sono tornate negli spogliatoi. Incidenti in campo o sugli spalti? Maltempo e campo impraticabile? No, niente di tutto questo.

Partita sospesa dopo mezz’ora in Serie D: tutti negli spogliatoi per infortunio dell’arbitro

E’ successo in Serie D, a Prato, dove, nel programma della 27esima giornata del girone D, i padroni di casa, in quindicesima posizione in campionato, affrontavano la capolista Giana Erminio. Gara molto equilibrata fin quando le squadre sono rimaste in campo, con il match che però non ha potuto proseguire per l’infortunio occorso all’arbitro.

Il direttore di gara, il signor Davide Matina, ha accusato una fitta ad un polpaccio. Un problema muscolare di entità tale che non gli ha permesso di continuare. La partita sarà recuperata in data da destinarsi, nelle prossime ore la Lega Nazionale Dilettanti disporrà il recupero. Si riprenderà, per l’appunto, dal 32esimo minuto del primo tempo, momento della sospensione, quando si era ancora sul punteggio di 0-0.