Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 12 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 12 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

E’, ovviamente, il campo a prendersi la scena con i risultati degli anticipi del sabato e la vittoria importante dell’Atalanta in chiave Champions. La Gazzetta dello Sport apre però con il merito e dedica il titolo a Kessie: “‘Kessie bussa all’Inter” l’apertura del quotidiano milanese che racconta dei primi contatti già avvenuti tra l’ex Milan e il centrocampista ivoriano. Di spalla ecco ‘Il tridente di Allegri’ con la tentazione del tecnico della Juventus di schierare dal primo minuto ed in contemporanea Vlahovic, Di Maria e Chiesa. In basso ecco il Milan con il “Caso Leao. Arriva Cardinale” con il numero 1 del club che vedrà Maldini e proverà a sbloccare leppasse per il rinnovo del portoghese.

Sul Corriere dello Sport, invece, titolo di apertura dedicato alla corsa Champions: “La Grande ressa” con il pareggio della Roma e la vittoria dell’Atalanta sulla Lazio. Di spalla ancora campionato: “Carica Spalletti: stupito dal Napoli. Juve, rischio viola“. Infine, in taglio basso la vittoria del Real Madrid al Mondiale per club: “Ancelotti porta a casa un altro mondiale club”. Tuttosport dedica l’apertura alla Juventus: “Juve, su le bandiere” l’apertura del quotidiano piemontese. Altri titoli dedicati al Milan: “Crollo Conte visto come si fa?” e al Torino: “Adopo e Gineitis. Così il Toro può blindare il futuro”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 12 febbraio 2023

Andando all’estero, ‘As’ si concentra sulla vittoria del Real Madrid al Mondiale per Club: “Il Mondo ai suoi piedi” il titolo principale. Come Marca che parla di ‘Ottava meraviglia” con la foto della festa Real.

In Francia, invece, L’Equipe apre con la vittoria del Marsiglia e di un “Sanchez senza pietà“, dedicando soltanto un trafiletto alla sconfitta del Psg contro il Monaco.