PAGELLE e TABELLINO Napoli-Cremonese 3-0: Kvara scava tunnel, Osi fa sestina

Napoli-Cremonese viene aperta da una perla di Kvaratskhelia. Poi ci pensano Osimhen ed Elmas a chiudere il match

PAGELLE NAPOLI

Meret 6 – Primo tempo con un solo, semplice, intervento. Nella ripresa, solo ordinaria amministrazione

Di Lorenzo 7 – Qualche difficoltà in avvio, poi sfiora il gol e spinge come un matto. Ottimo apporto sulle palle inattive e firma l’assist per Elmas del 3-0

Rrahmani 6 – Gestisce bene su Tsadjout, serata di controllo anche su Ciofani

Minjae 7 – Applica in campo i correttivi che servono per chiudere dai palloni che piovono dall’esterno. Letture sempre perfette e fa anche l’assist per il 2-0

Mario Rui 6.5 – Gestisce il traffico sulla sinistra da regista esterno, trova sempre la giusta soluzione (69′ Olivera 6 – Subito si inserisce bene)

Anguissa 7 – Guida il pressing, costringendo la Cremonese a spostare il gioco lì dove il Napoli pressa. L’uomo che recupera più palloni nella metà campo avversaria

Lobotka 6.5 – Il solito lavoro: anche se con un pizzico di filtro in meno, visto anche il coefficiente della partita (85′ Demme sv)

Zielinski 6 – Seconda punta in fase di non possesso, delizia con diversi tocchi morbidi: entra ed esce dalla gara (69′ Elmas 7 – Entra, impatta e chiude la gara. Il dodicesimo perfetto per una squadra perfetta)

Lozano 6.5 – Salva su Vasquez in avvio con un’ottima diagonale. Primo tempo di percussioni, in avvio di ripresa sfiora il raddoppio: riesce sempre a saltare l’uomo (83′ Ndombele sv)

Osimhen 7 – Lavora per guadagnare metri e profondità, nel primo tempo ha qualche chance complessa da convertire. Continua a dettare la profondità, poi trova il diciassettesimo gol in campionato, facile facile, quello del 2-0: il sesto consecutivo

Kvaratskhelia 7.5 – Chiarisce che a casa sua, nel giorno del suo compleanno, festeggia lui. Un gol di tecnica e astuzia che apre la gara. Sempre più decisivo, sempre più imprendibile (83′ Raspadori sv)

All. Spalletti 8 – Sesta vittoria consecutiva, una sinfonia meravigliosa il suo Napoli per interscambi e giocate. Gode con Napoli

PAGELLE CREMONESE

Carnesecchi 6 – Parte con un buon intervento su Di Lorenzo, si arrende su Kvara. Bene su Lozano, anche su Osimhen non può nulla, così come su Elmas

Ferrari 5 – Brutta rogna, anche in asse con Sernicola, avere a che fare con quel diavolo di Kvara. Procura anche un rigore netto che Massimi non chiama. Ballardini capisce l’andazzo e lo sostituisce (46′ Valeri 5 – Si vede poco in fase di spinta)

Chiriches 5.5 – Contrapporsi ad Osimhen non è la cosa più semplice del mondo, cerca di limitare i danni

Vasquez 5 – Ha tanta libertà in avvio ed anche un’occasione enorme divorata. Ballardini lo sposta come centrale di sinistra ed avrebbe preso il secondo giallo sul messicano se non fosse stato graziato da Massimi (67′ Ghiglione 5 – Entra e non si vede)

Sernicola 6 – Stoppa Kvara ed entra: un fattore prepotente nel primo segmento di gara. Poi, però, il georgiano lo punta, gli piazza il pallone tra le gambe e fa gol. Non cambia, però, l’inerzia della sua, positiva, gara

Pickel 6 – Riesce a metterci tanta intensità nelle chiusure nel primo tempo. Esce quando serve impostare di più (60′ Castagnetti 5 – Non entra mai nel match)

Meité 5.5 – Prova a guidare qualche transizione, cerca di interdire. Operazioni abbastanza complesse quando di fronte hai questo Napoli (75′ Acella sv)

Benassi 5 – Chuide e riparte: va sempre a pressare trovando bene la seconda palla. Finisce nella gabbia del Napoli

Aiwu 5.5 – Impegnato su Lozano, non sempre trova le misure al messicano: migliora il rendimento con il passare del tempo

Tsadjout 5 – Fa a spallate con Rrahmani, quasi sempre uscendone sconfitto nel primo tempo. Esce per dare un cambio alla manovra (60′ Ciofani 5 – Annullato dai centrali, mai un pallone giocabile)

Afena-Gyan 4.5 – Si vede veramente poco nel primo tempo, ingabbiato da Kim e dalla difesa azzurra. Poi, scompare

All. Ballardini 5 – Troppo Napoli, troppe assenze: inutili altre parole

PAGELLA ARBITRO

Massimi 4 – Si perde clamorosamente un rigore su Kvara nel finale di frazione. Nel secondo tempo fa peggio: non espelle Vasquez per un pestone su Lozano: il secondo giallo era netto

TABELLINO RETI: 22′ Kvaratskhelia, 64′ Osimhen, 79′ Elmas

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui (69′ Olivera), Anguissa, Lobotka (85′ Demme), Zielinski (69′ Elmas), Lozano (83′ Ndombele), Osimhen, Kvaratskhelia (83′ Raspadori). A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone. All. Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari (46′ Valeri), Chiriches, Vasquez (67′ Ghiglione); Sernicola, Pickel (60′ Castagnetti), Meité (75′ Acella), Benassi, Aiwu; Tsadjout (60′ Ciofani), Afena-Gyan. A disposizione: Saro, Sarr, Galdames. All. Ballardini

ARBITRO: Luca Massimi

AMMONITI: Vasquez, Aiwu

ESPULSI: