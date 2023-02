Scudetto al Napoli, Spalletti non abbassa la guardia: “Pronti a distruggersi sul campo”

Le dichiarazioni del tecnico degli azzurri al termine del match del Maradona, che ha visto la sua squadra imporsi per 3 a 0

Il Napoli di Luciano Spalletti vince ancora. Gli azzurri si sono imposti grazie alle rete di Kvara, Osimhen ed Elmas.

Un 3 a 0 arrivato dopo qualche difficoltà iniziale, che il tecnico dei campani ha voluto sottolineare: “Sono tutti sul pezzo grazie alla nostra città, grazie ai nostri tifosi, grazie alla possibilità di fare cose importanti – afferma Spalletti ai microfoni di Dazn -. Tutti percepiscono la voglia di vincere, forse troppa e nel primo tempo si è visto. Ci siamo innervositi per qualche palla persa e la Cremonese ci ha fatto perdere energie. Abbiamo avuto difficoltà a tenere palla”.

Voglia di vincere – “La disponibilità è totale in questo momento qui – prosegue Spalletti -. Abbiamo giocatori professionisti e bravi ragazzi. Si allenano bene e hanno la disponibilità a spendere delle corse per aiutare la squadra. Devono esser pronti a distruggersi sul campo per il risultato perché un risultato può fare la differenza”.

Napoli-Cremonese, Spalletti: “Ecco il segreto degli azzurri”

Il Napoli è inarrestabile. La squadra di Spalletti continua a vincere e i gol arrivano anche dalla panchina. Contro la Roma, ad esempio, era toccato a Simeone decidere la partita.

Stasera il 3 a 0 porta la firma di Elmas, subentrato nella ripresa a Zielinski: “La chiave è il modo di allenarsi – prosegue il tecnico degli azzurri -. Se quelli fuori non si impegnano, il livello dell’allenamento non si alza.. e questo ci permette di non farci trovare sorprese contro gli avversari come quando andiamo in Europa o con le grandi d’Italia”.

Champions League – “Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Non si può pensare di aver vinto… bisogna avere attenzione al dettaglio. Si mangia con il presente e non col futuro. Compleanno Kvara? I ragazzi hanno un gruppo ed in alcuni sono inserito anch’io. Ieri dopo mezzanotte gli hanno fatto gli auguri, non hanno aspettato il giorno dopo e questo è il sintomo del clima dello spogliatoio”