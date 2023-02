Juventus-Fiorentina, Italiano: “C’è qualcosa che da’ fastidio”

Al termine di Juventus-Fiorentina, il commento rammaricato del tecnico viola Italiano per la sconfitta contro i bianconeri

Una gara molto tirata, conclusa ancora una volta senza punti dalla Fiorentina. Non si arresta il momento negativo dei viola, che hanno raccolto solo un pari nelle ultime cinque di campionato e non vincono dal 7 gennaio. Anche con la Juventus, una sconfitta, per 1-0, con un po’ di rammarico per i toscani e per il suo tecnico Vincenzo Italiano.

Ai microfoni di ‘DAZN’, le dichiarazioni dell’allenatore, che prova a inquadrare il momento dei suoi e non nasconde la delusione. “Concedere troppo è uno dei problemi che non ci permette di fare punti, serve più attenzione e concentrazione senza palla – ha spiegato -Due o tre ripartenze sono state originate da palla nostra. Siamo rimasti in partita fino alla fine contro una squadra con tanti grandi campioni, la prestazione c’è stata ma ancora una volta senza punti, sta diventando una costante che inizia a dare fastidio. Serve essere più determinati per essere noi a segnare e concedere meno occasioni da gol. Avevamo pensato la partita nel modo giusto provando a sfruttare la profondità, peccato. Adesso dobbiamo onorare l’Europa, possiamo ben figurare se miglioriamo le prestazioni”.