HIGHLIGHTS | Napoli show, Kvara e Osimhen sugli scudi: tris alla Cremonese

I sigilli di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas permettono al Napoli di conquistare tre punti importanti, portando momentaneamente a 16 i punti di vantaggio sull’Inter.

In scioltezza. Con una facilità quasi disarmante per la produzione di gioco offerta il Napoli di Luciano Spalletti regola anche la Cremonese mettendo un altro mattoncino al proprio edificio Scudetto. I goal di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas regolano la compagine di Ballardini 3-0.

Una gara, quella del “Maradona”, mai seriamente in bilico. La partenza sprint di Kvarataskhelia e compagni, del resto, aveva contribuito a mettere le cose in chiaro. La capolista macina gioco ed occasioni da goal che però fino al 21′ non vengono sfruttate. Il guizzo di classe, tecnica ed estro di Kvaratskhelia mette però le cose in chiaro: il georgiano sblocca la contesa con un goal dei suoi, dopo aver recuperato un pallone che sembrava perso e averlo trasformato in un’occasione irripetibile. Kvara come re Mida, insomma, ma tutto il Napoli è una sinfonia. Di Lorenzo ed Osimhen sfiorano la marcatura: Carnesecchi si oppone finché può, prima di capitolare nuovamente al 65′.

Napoli-Cremonese, tris degli Azzurri: Kvara ed Osimhen show

Ad arrotondare il risultato è Victor Osimhen. Il bomber nigeriano deposita in rete il più facile dei goal, beffando Carnesecchi da due passi dopo una carambola in area che smarca il capocannoniere della Serie A liberissimo nel cuore dell’area di rigore. Ultima mezz’ora di pura accademia del Napoli, che gestisce a proprio piacimento i ritmi della manovra. La Cremonese prova a creare scompiglio nell’area avversaria con sortite estemporaneee, ma Meret non è obbligato a compiere alcun tipo di intervento.

Nel finale il Napoli si diverte e sfiora a più riprese il tris, con Kvara ed Osimhen ancora ispirati, prima di trovare il goal del 3-0 grazie ad una conclusione deluxe di Elmas, subentrato dalla panchina. Solidità, fantasia e tecnica: questi sono i tre ingredienti che hanno permesso agli Azzurri (questa sera in maglia bianca versione San Valentino) di conquistare un’altra vittoria importante. Il traguardo Scudetto è ormai sempre più vicino.

CLASSIFICA Napoli punti 59, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Juventus** 29, Bologna e Monza 29, Empoli 27, Fiorentina, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana* 21, Spezia 19, Verona* 14, Sampdoria* 10, Cremonese 8.

*Una partita in meno **15 punti di penalizzazione