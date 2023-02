DIRETTA Serie A, Napoli-Cremonese: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e la Cremonese di Ballardini in tempo reale

Il Napoli riceve la Cremonese nel posticipo domenicale valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Un sfida che rappresenta un autentico testa-coda che sarà diretta dall’arbitro Massimi della sezione di Termoli.

Da una parte gli azzurri di Luciano Spalletti vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva, dopo il ko contro l’Inter che aveva aperto il 2023, per mettere un altro mattoncino verso il terzo scudetto della loro storia. Inoltre c’è da vendicare l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia, quando proprio su questo campo, i lombardi si imposero ai calci di rigore. Dall’altra i grigiorossi di Davide Ballardini, reduci dalle sconfitte casalinghe contro la stessa Inter ed il Lecce, vogliono provare a ottenere la prima vittoria in campionato per abbandonare l’ultimo posto in classifica in attesa della gara della Sampdoria nel monday night, e tentare una clamorosa scalata verso la salvezza. All’andata i partenopei vinsero con il risultato di 4-1 grazie ai gol di Politano, Simeone, Lozano e Olivera inframezzati dal momentaneo pareggio di Dessers. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra Napoli e Cremonese in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Cremonese

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meite, Benassi, Pickel, Aiwu; Tsadjout, Felix. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* punti 56, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Juventus** 29, Bologna e Monza 29, Empoli 27, Fiorentina, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana* 21, Spezia 19, Verona* 14, Sampdoria* 10, Cremonese* 8

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione