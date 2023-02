Bonus alla firma e ingaggio super, Milinkovic bianconero: c’è già l’accordo

Il nome di Milinkovic-Savic resta sempre caldo sul fronte mercato: c’è già l’accordo (faraonico) con il calciatore

Sergej Milinkovic-Savic è un nome che sul fronte mercato non passa mai di moda. La Lazio non vive un momento particolarmente felice, come certificato dalla sconfitta di sabato sera nello scontro direttore contro l’Atalanta.

Un ko che ha complicato il cammino verso un piazzamento Champions anche se la classifica corta rende possibile qualsiasi cosa. Sarri e i biancocelesti puntano ad entrare nelle prime quattro per poter disputare il prossimo anno la competizione europea più importante e prestigiosa. Non dovesse essere centrato l’obiettivo, il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano da Roma. Il serbo è in scadenza di contratto nel 2024 ed è attratto dalla possibilità di fare il salto in una big. La Juventus lo corteggia da tempo, ma la situazione societaria rende complicato il colpo bianconero ed allora diventa più facile il trasferimento all’estero con una compagine che avrebbe già il sì del calciatore.

Calciomercato Lazio, ingaggio faraonico: accordo con Milinkovic

Stando a quanto riporta ‘fichajes.net’, citando media inglesi, Milinkovic-Savic avrebbe già un accordo con il Newcastle. Si tratterebbe di una cifra importante: il portale spagnolo parla di un’intesa per 12 milioni di sterline alla firma e un ingaggio da 10 milioni di ingaggio annuale.

I Magpies avrebbero provato a prendere il centrocampista serbo già questo inverno, ma si sono visti respingere una proposta da sessanta milioni di euro. La Lazio chiede una cifra più elevata ma i bianconeri d’Inghilterra sono pronti ad alzare la posta in palio. L’intesa con il calciatore è la base da cui partire e la qualificazione in Champions del Newcastle potrebbe rendere più facile il trasferimento. La Premier League chiama Milinkovic: questa volta può essere quella giusta per l’addio.