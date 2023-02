La Juventus non può sbagliare: occasione imperdibile sul mercato

La Juventus tiene le antenne drittissime su un possibile super colpo dalla Premier League: arrivano notizie confortanti

In tempo di calciomercato moderno, i tarli e le ansie dei rinnovi di contratto fanno capolino sempre più spesso nei grandi club come in quelli meno grandi. Situazioni che riguardano tutti, indistintamente, con una tendenza crescente da parte dei giocatori a forzare la mano. Per ottenere un ingaggio molto più alto dalla propria società o da un’altra. E così di frequente si arriva a rotture e addii a parametro zero. In Serie A ne abbiamo avuti di esempi, a partire da Dybala-Juventus passando per la triade del Milan: Donnarumma, Calhanoglu e Kessie.

In casa Roma poteva trasformarsi in un caso simile quello di Nicolò Zaniolo, che però i giallorossi avrebbero ceduto volentieri già da qualche sessione di mercato. Allo stesso modo la Lazio spera di non arrivare al termine del 2024 con Milinkovic-Savic. Pure dalle parti di Appiano, l’Inter ha dovuto lasciar andare Perisic e ora dovrà fare lo stesso con Milan Skriniar. Poi certo, le scadenze di tolgono ma possono anche darti e c’è il rovescio della medaglia, in positivo. Milan e soprattutto Juventus sarebbero interessate a quello che succede negli altri campionato in tal senso, più in particolare alla Premier League e al Chelsea. I Blues infatti sono alle prese con il rinnovo di uno dei loro big.

Calciomercato Juventus, si guarda in casa Chelsea: Mount non rinnova

Il nome in questione è quello di Mason Mount, nato e cresciuto nel Chelsea ma arrivato in un punto forse decisivo della sua carriera. Il centrocampista e trequartista inglese è un classe ’99, ma il suo contratto è in scadenza 2024 e per rinnovarlo chiede un ingaggio molto importante alla società. Ma al momento la dirigenza non sembra intenzionata ad accontentare le richieste di una delle sue stelle più luminose, se vogliamo anche un po’ a sorpresa.

Anche perché Mount è uno dei grandi artefici della Champions League vinta in finale col City ma in generale è uno degli uomini simbolo. Non sta brillando in questa stagione, ma come quasi tutti gli altri vista la posizione in classifica ‘tragica’ della squadra di Potter, lontana da tutto. Secondo ‘The Telegraph’, al contrario, il Chelsea si sarebbe già rassegnato all’idea di non rinnovare l’accordo con Mount, andando così di fronte a un bivio. Il rischio è ovviamente quello di perderlo a zero, ma a fine stagione la dirigenza dovrà decidere. E quindi l’estate 2023 può essere davvero quella dell’addio, con i Blues pronti a cogliere l’ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione. La Juventus da tempo è accostata al giocatore, potrebbe offrire una nuova esperienza allettante al giocatore. O magari aspettare il 2024 in caso di permanenza al Chelsea.