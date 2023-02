Firma a serio rischio: Juve e Inter gongolano, si libera gratis

Calciomercato Juventus e Inter, le ultime dal Portogallo e il possibile nuovo colpo di scena. Cosa sta succedendo.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Fiorentina. Gara importante per i bianconeri, che dopo le vittorie ottenute contro la Lazio in Coppa Italia e al cospetto della Salernitana all’Arechi vogliono trovare continuità di rendimento per provare a recuperare punti in classifica. Nel frattempo, però, le voci di mercato continuano a calamitare una parte cospicua dell’attenzione mediatica in casa bianconera.

Quella che si è lasciata alle spalle la “Vecchia Signora” non è certo la sessione invernale di calciomercato più appariscente condotta negli ultimi anni. Chiaramente le vicende extra-campo hanno ricoperto un ruolo di nevralgica importanza, orientando le scelte degli uomini mercato bianconeri. Anche in estate, del resto, la Juventus proverà a capitalizzare quelle occasioni low cost che di volta in volta si presenteranno. Le corsie esterne, ad esempio, sono da tempo sotto la lente di ingrandimento di “Madama”.

Calciomercato Juve e Inter, dal Portogallo: il rinnovo di Grimaldo col Benfica sempre più lontano

Un profilo che stuzzica particolarmente la Juve è quello di Alex Grimaldo. Per l’esterno mancino spagnolo anche altri club italiani hanno lanciato segnali d’apprezzamento, sondando esplorativamente la situazione. Milan, Napoli e Inter sono sulle sue tracce, ma non hanno affondato il colpo. La Juve monitora il tutto da una posizione privilegiata anche se deve fare i conti con una concorrenza piuttosto folta. Il Barcellona non ha mollato la presa così come il Benfica, che non ha gettato definitivamente la spugna.

Secondo quanto trapela dal Portogallo, però, sarà molto difficile per il Benfica riuscire a chiudere positivamente le trattative per il rinnovo del contratto di Grimaldo in scadenza nel 2023. Secondo quanto riferito da Mais Futebol, infatti, Grimaldo chiederebbe 3 milioni di euro netti più bonus alla firma a cui aggiungere bonus personali. Rui Costa vorrebbe tenerlo ma queste richieste supererebbero il tetto salariale. Stando così le cose, dunque, è più probabile che si creino le premesse per una partenza del laterale spagnolo che comunque non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Staremo a vedere quello che succederà: la partita per i club di Serie A è dunque molto aperta e la Juve è in pole.