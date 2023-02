“Vattene”: rivolta contro il presidente, scoppia la contestazione

Durissima contestazione da parte di alcuni tifosi di un club oggi, durante un match, nei confronti del loro presidente: ecco cosa è successo

Non sempre le cose vanno per il meglio. Nel calcio questa regola non scritta vige da sempre e non è possibile evitarlo. Ogni ciclo ha un inizio e una fine: durante il percorso (a maggior ragione se lungo), spesso, si inciampa e a volte non rialzarsi è fin troppo complicato.

Basti pensare a ciò che sta accadendo da un po’ di tempo a questa parte al Milan targato mister Stefano Pioli, una squadra che fino al termine della passata stagione dava l’impressione di poter superare qualsiasi ostacolo. La vittoria dello Scudetto è stata sorprendente e assolutamente memorabile, ma dopo questo trionfo forse si è rotto qualcosa fra i calciatori e l’allenatore. Ogni membro del gruppo sembra aver perso la bussola e il successo ottenuto ieri ai danni del Torino ovviamente non è neanche lontanamente sufficiente.

È vero che ieri la cosa più importante era tornare a conquistare i tre punti sul campo, però servirà il più in fretta possibile un netto miglioramento della prestazione. Ed è necessario pure recuperare mentalmente e fisicamente alcuni giocatori a dir poco determinanti. Rafael Leao su tutti. Ad ogni modo, quello del Milan non è l’unico ambiente dove si respira parecchia tensione nell’aria. In tal senso, ci spostiamo nel campionato di Serie B, facendo riferimento – entrando più nello specifico – al match che ha visto scontrarsi faccia a faccia quest’oggi Ternana e Parma, fra le mura dello stadio Libero Liberati.

Ternana-Parma, tifosi contro Bandecchi: striscione durissimo

Al momento dell’ingresso in campo delle due squadre, i tifosi rossoverdi della Curva Nord si sono resi protagonista di una durissima contestazione nei confronti del loro presidente Stefano Bandecchi, che nel recente passato criticò aspramente via social alcuni sostenitori della Ternana per mancanza di sostegno alla truppa ora guidata da Aurelio Andreazzoli.

I tifosi hanno esposto uno striscione il cui contenuto non lascia a molte interpretazioni: “Sempre fuori luogo e con la sola voglia di fare il padrone, con i soldi non compri di certo la nostra passione. Bandecchi vattene“. Un messaggio forte, che sicuramente farà discutere tanto nei giorni a venire.