HIGHLIGHTS | Vignato all’ultimo respiro: è pari show tra Empoli e Spezia

L’Empoli targato Zanetti ottiene un pari in extremis nel match contro lo Spezia di Gotti al Castellani: gol di Emanuel Vignato nel finale

Prosegue la 22esima giornata del campionato di Serie A. Nella serata di ieri abbiamo assistito alla vittoria di misura del Milan contro il Torino, con i rossoneri che finalmente sono tornati a conquistare tre punti per la classifica. A dare il via a questo sabato di calcio, invece, ci hanno pensato Empoli e Spezia, fra le mura dello stadio Carlo Castellani.

Tanta amarezza per i liguri, che si sono visti riacciuffare dai toscani nel finale dopo una sontuosa doppietta a firma Daniele Verde. Siamo al minuto 21: Parisi commette un evidente fallo di mano sulla linea di porta e l’arbitro Antonio Giua – tramite l’ausilio del Var – assegna calcio di rigore alla squadra guidata da mister Luca Gotti, con conseguente espulsione diretta del terzino azzurro. Sul dischetto si presenta Verde, che però si fa ipnotizzare da uno strepitoso Guglielmo Vicario, abile anche nella successiva ribattuta. Ma il direttore di gara richiama l’attenzione di tutti i calciatori, perché il penalty va ripetuto. I difensori di Zanetti, infatti, sono entrati in area al momento della trasformazione dell’attaccante ex Roma. Quest’ultimo, al secondo tentativo non sbaglia, trafiggendo l’estremo difensore avversario e portando avanti i suoi. Poco più tardi arriva il raddoppio sempre a firma Verde, oggi letteralmente scatenato.

Serie A, Empoli-Spezia 2-2: marcatori e classifica

Nella ripresa si comincia con un’altra espulsione: Giua caccia Esposito dal campo per doppia ammonizione ed entrambe le squadre restano in dieci uomini. Dopodiché, al 71esimo, i padroni di casa accorciano lo svantaggio, con la rete di Cambiaghi.

A quel punto l’Empoli insiste per agguantare il pareggio e riesce a trovarlo in extremis, nei minuti di recupero del secondo tempo. Azione tambureggiante, la sfera arriva a Emanuel Vignato che si coordina e di prima intenzione batte Dragowski con un gran collo destro. Un punto che lascia l’amaro in bocca allo Spezia, che aveva una ghiotta occasione per provare a distaccarsi un po’ dalla zona retrocessione.

Empoli-Spezia 2-2: 25′ rig. Verde (S), 31′ Verde (S), 71′ Cambiaghi (E), 90+4′ E. Vignato (E)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56, Inter 43, Milan* 41, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Torino* 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli* 27, Monza 26, Juventus** 26, Fiorentina 24, Lecce 23, Sassuolo 23, Spezia* 19, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione