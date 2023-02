Sarri alza la voce dopo Lazio-Atalanta: “Ecco cosa mi ha fatto arrabbiare”

L’Atalanta si è imposta sul campo della Lazio nello scontro Champions: le parole di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto a ‘Sky’ per commentare la sconfitta contro l’Atalanta.

L’allenatore di Figline ha affermato: “Cosa mi ha fatto arrabbiare? Aver perso lucidità sul secondo gol e siamo andati in confusione. Abbiamo sofferto la parte iniziale, poi abbiamo avuto la palla per passare in vantaggio. siamo andati sotto e abbiamo avuto la palla per pareggiare, anche nel secondo tempo. Poi preso il secondo gol abbiamo perso un po’ di lucidità”.

IMMOBILE – “Averlo al 100% è determinante. Sta giocando con continuità negli ultimi 10 giorni, speriamo che possa continuare poi la condizione migliorerà”.

OBIETTIVI – “Durante una stagione si perdono delle battaglie, ma non facciamo la dichiarazione di resa. La guerra è lunga, la classifica è corta: non possiamo smettere di lottare in questo momento. Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma ci proveremo fino alla fine”.

Lazio-Atalanta, Sarri: “Meno brillanti in alcuni calciatori”

ULTIMI RISULTATI – “Dopo il Milan abbiamo perso brillantezza nei giocatori che hanno fatto la differenza in un certo periodo della stagione. Sono momenti e credo che si ritroveranno. Anche questa sera, le situazioni per rientrare in partita le abbiamo avute. La sensazione era che se facevamo 1-1 l’inerzia della partita poteva girare a favore nostro. Poi abbiamo preso il secondo gol e ci siamo seduti”.

GIOCO – “L’Atalanta quando la trovi in queste serate è difficilissimo da affrontare. Loro hanno fatto una buona partita, non credo che ci abbiamo messo del nostro, escluso il periodo dopo il secondo gol”.