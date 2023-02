DIRETTA Serie A, Lecce-Roma | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo Empoli-Spezia, il secondo match del sabato, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Lecce e Roma

Scontro tutto giallorosso per la seconda sfida, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, tra il Lecce e la Roma. I salentini continuano a stupire, i capitolini cercano conferme.

I padroni di casa, guidati in panchina da Marco Baroni, sono reduci dall’importante vittoria, in ottica salvezza, ottenuta sul campo della Cremonese di Davide Ballardini, e sono a quota 23 punti in classifica, a nove lunghezze dal terzultimo posto occupato dal Verona della coppia Zaffaroni–Bocchetti. Di contro, gli ospiti con José Mourinho in panchina, dopo l’onorevole sconfitta patita sul campo del Napoli del grande ex Spalletti, hanno battuto tra le mura amiche l’Empoli di Paolo Zanetti e puntano a confermarsi per non perdere punti dal secondo posto e tenere a debita distanza le inseguitrici. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-ROMA

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56, Inter 43, Milan* 41, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Torino* 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli* 27, Monza 26, Juventus** 26, Fiorentina 24, Lecce 23, Sassuolo 23, Spezia* 19, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione