Erede Leao dalla rivale in Serie A: ha battuto anche Ziyech

Rafael Leao continua a rendersi protagonista di prestazioni non all’altezza e il suo rinnovo è complicato: scelta fatta per il sostituto

Il Milan di Stefano Pioli è finalmente tornato a vincere. Sulla prestazione, invece, si può migliorare molto, ma l’importante ieri era riconquistare i tre punti. E i rossoneri lo hanno fatto, grazie alla rete a firma Olivier Giroud al 62esimo del secondo tempo.

Cross dalla sinistra di Theo Hernandez – ieri meglio rispetto alle scorse uscite – e colpo di testa fantastico dell’attaccante francese, il cui entoruage recentemente si è incontrato con la dirigenza rossonera per discutere del rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023. Non è l’unica situazione spinosa da risolvere il più in fretta possibile per quanto concerne il fronte prolungamenti. Il riferimento, in tal senso, è ovviamente a Rafael Leao, il quale è ripartito titolare nel match contro il Torino e anche stavolta ha deluso le aspettative elevate che inevitabilmente ci sono su un calciatore importante come lui. Una prestazione insoddisfacente, col portoghese che sta attraversando forse il peggior momento da quando indossa la maglia del ‘Diavolo’. È probabile che stiano incidendo psicologicamente le numerosi voci riguardanti il futuro dell’esterno lusitano. Diversi top club (vedi Chelsea ad esempio o Manchester City) tengono sempre il mirino puntato su Leao e questo può certamente condizionare il rendimento in campo. Il Milan, dal canto suo, non può esimersi dal ragionare in ottica sostituto, nel caso Leao dovesse davvero cambiare aria nel corso dell’estate.

Calciomercato Milan, scelto Zaccagni per sostituire Leao

A questo proposito, sulla pagina Telegram di Calciomercato.it quest’oggi abbiamo sottoposto i nostri utenti ad un sondaggio, chiedendo loro chi sarebbe il rimpiazzo ideale di Leao.

Le opzioni erano Christian Pulisic del Chelsea, Mattia Zaccagni della Lazio, Nicolò Zaniolo passato dalla Roma al Galatasaray e Hakim Ziyech, il cui trasferimento al Paris Saint Germain è saltato per pochissimo. Un po’ a sorpresa, si è piazzato al primo posto l’esterno biancoceleste con il 34% dei voti totali. In seconda posizione, invece, troviamo il marocchino dei ‘Blues’ al 24%. Terzo l’attaccante statunitense (18%) e poco dietro, all’ultimo posto, Zaniolo (17%). Il 7% dei tifosi, inoltre, ha deciso di votare per l’opzione ‘altro’, bypassando tutti i calciatori in questione. Che possa essere davvero Zaccagni il profilo ideale per il dopo Leao? Il tempo darà le sue risposte.