Cade in casa, Zaccheroni in rianimazione all’ospedale di Cesena

Caduta in casa, Alberto Zaccheroni ricoverato in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena

Alberto Zaccheroni è ricoverato da questa sera all’ospedale Bufalini di Cesena a causa di una caduta nella sua casa di Cesenatico.

Come infatti riporta il ‘Corriere di Romagna’, il 69enne ex tecnico, campione d’Italia con il Milan nel 1999 e campione d’Asia con il Giappone, è caduto nella sua abitazione, ha sbattuto con violenza la testa a terra e per questo è stato subito trasportato su un’ambulanza del 118 all’ospedale di Cesena. Al momento della caduta in casa erano presenti la moglie Franca e Lara, la compagna del figlio Luca. Le prime cure per salvare la vita a Zac sono state prestate per il robusto trauma cranico conseguente alla caduta, ma non ci sono evidenze che possano spiegare se a rendere critica la situazione sia stato il trauma in sé o se il colpo alla testa sia la conseguenza di un precedente malore. Gli esami tomografici, eseguiti all’ospedale Bufalini, sottolinea il ‘Corriere di Romagna’, hanno dipinto un quadro serio della situazione e per questo Zaccheroni, che è comunque vigile, è stato ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.