UFFICIALE, che colpo in Serie A: lo svincolato ha firmato

È stata annunciata la firma in Serie A di un calciatore che in carriera ha alzato al cielo tutti i trofei più importanti

Il calciomercato in Serie A si è chiuso per gli acquisti il 31 gennaio scorso alle 20. Un mese di trattative, in realtà poco intenso in previsione di un’estate che si preannuncia bollente. Pochi colpi nel nostro campionato, i più importanti sono stati rinviati a dopo l’ultimo giorno di sessione invernale. Un paradosso per certi versi.

L’Udinese ha preso Thauvin, il SassuoloBajrami come sostituto di Traore, la Fiorentina Brekalo, la Lazio Pellegrini, la Roma Llorente. Ci si aspettava qualcosa sul fronte Inter in relazione alla cessione di Skriniar, che però non è andata in porto per la mancanza di tempo e risorse a disposizione di Marotta per trovare l’erede. E così lo slovacco andrà via a zero per vestire la maglia del PSG. Il colpo più importante, anche se in uscita, è stato così quello di Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 è andato al Galatasaray solo due giorni fa, con il mercato in Turchia che chiuderà il 18 come da proroga in seguito alla tragedia del terremoto. Ovviamente resta aperta anche in Italia la possibilità di tesserare uno svincolato, extrema ratio per qualche società bisognosa di aggiungere un tassello. E questo è avvenuto puntualmente in questi minuti.

Calciomercato, ufficiale: Jese Rodriguez alla Sampdoria

Quello di Jesé Rodriguez era uno dei nomi principali a disposizione sul mercato dei giocatori senza squadra, uno dei pochissimi in realtà. Lo spagnolo ha firmato per la sua nuova esperienza in Serie A dopo la fine dell’avventura proprio in Turchia, all’Ankaragucu.

Alla soglia dei 30 anni (li compirà il 26 febbraio) comincia così la sua esperienza con la maglia della Sampdoria, che ha annunciato in mattinata l’ingaggio dell’esterno offensivo. Jese porta la sua grandissima esperienza anche a livello internazionale in un momento complicatissimo per i blucerchiati. Che rischiano seriamente la retrocessione, senza contare la questione societaria che non trova ancora soluzione e risulta forse più pericolosa di quella strettamente sportiva. Jese ha vestito nella sua carriera soprattutto la maglia del Real Madrid, dove è cresciuto e con cui ha giocato quasi 100 partite con 18 gol. E ovviamente tantissimi titoli tra cui la Liga, due Champions League e due Mondiali per Club.

Lo spagnolo ha vinto anche con il PSG scudetti e coppe nazionali, pur non lasciando un grande segno con appena 18 presenze. Poi per Jese lo Stoke City, il Betis, lo Sporting CP, il ritorno a casa al Las Palmas e infine l’avventura in Turchia dove comunque ha segnato 5 gol in 16 partite. Questo il comunicato del club ligure: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jesé Rodríguez“. L’esterno ha firmato un contratto per sei mesi.