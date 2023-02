Pioli esulta con i francesi e Thiaw, poi dà l’annuncio: “Tornerà straripante”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa al termine del match di San Siro. Ecco le sue parole

Il Milan rialza finalmente la testa. Dopo più di un mese di brutte partite e sconfitte, il Diavolo torna alla vittoria e lo fa grazie al suo centravanti, Olivier Giroud.

La squadra di Stefano Pioli può così respirare e allontanare la crisi: “Ossigeno, brodino, usiamo qualsiasi aggettivo – ammette il mister in conferenza stampa -. Oggi abbiamo lavorato tanto, con delle difficoltà contro un avversario che ti rende la vita difficile ma abbiamo lavorato da squadra e abbiamo vinto meritatamente. Stiamo cercando di uscire da questo momento delicato ma abbiamo problemi fisici. Prima è stato un problema tattico, dopo è subentrato l’aspetto mentale”.

Dal gol i rossoneri sono tornati a mostrare un buon gioco: “I giocatori sono ragazzi consapevoli e responsabili – afferma Pioli -. Dai risultati positivi traggono energia ed entusiasmo; quelli negativi invece c’hanno tolto fiducia, il gol ci ha sbloccato. Ora abbiamo una grande occasione in Champions League. L’atteggiamento dei ragazzi è incredibile”.

Milan, riecco Theo Hernandez e Giroud: il Mondiale finalmente è alle spalle

Il Milan dunque torna a respirare e lo fa grazie al suo uomo simbolo, quel Olivier Giroud di cui non si può fare a meno. Il centravanti ha faticato terribilmente per tutta la partita ma poi è riuscito a trovare l’incornata vincente che ha sbloccato lui e la squadra.

Giroud è stato proprio il calciatore di cui si è parlato di più nelle ultime ore. Ieri – come vi abbiamo raccontato – si è svolto l’incontro a Casa Milan tra l’entourage dell’attaccante e la dirigenza rossonera. C’è ancora una piccola distanza – ballano 2-300mila euro – ma la volontà è di arrivare a dama il prima possibile.

Anche stasera l’ex Chelsea ha dimostrato di essere troppo importante per questo Milan. Lo è tanto quanto il calciatore che gli ha fornito l’assist, Theo Hernandez.

Forse stasera entrambi sono riusciti a dimenticare un po’ la finale Mondiale persa, che sia a livello fisico che a livello mentale li ha condizionati: “Non vincere contro l’Argentina ha certamente lasciato qualche strascico mentale in Theo – ammette Pioli -. Avrei voluto farlo riposare dopo il Qatar ma non è stato possibile. Ora si sta riprendendo e tornerà quel calciatore straripante che conoscevamo“.

Un’ultima battuta arriva sul giocatore che quasi certamente è stato il migliore in campo, Malick Thiaw. Il tedesco è tornato titolare e per la prima volta ha portato a termine la partita. Una vittoria un po’ anche dei tifosi che lo hanno sempre voluto dal primo minuto. Da stasera l’ex Schalke 04 potrebbe iniziare a recitare un ruolo importante per il nuovo Milan: “Ha fatto molto bene – afferma Pioli -. In Germania ha giocato spesso a tre, in Nazionale Under 21, invece, a 4. A me non piace parlare di modulo, sono contento che abbia fatto bene, se ha giocato solo stasera è perché prima ho visto meglio altri suoi compagni”.