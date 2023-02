PAGELLE E TABELLINO MILAN-TORINO 1-0 | Risurrezione Giroud, Thiaw un muro

Voti e tabellino del primo tempo del match, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, tra i rossoneri e i granata

Il Milan torna alla vittoria dopo più di un mese. Il successo contro il Torino parla francese: assist di Theo Hernandez e incornata vincente di Olivier Giroud. Sempre lui.

Ecco i voti

MILAN

Tatarusanu 6,5 – E’ attento quando Kjaer scivola, dando la possibilità a Sanabria di battere a rete. Nel secondo tempo non è chiamato a compiere alcun intervento.

Kalulu 6,5 – E’ attento dietro e nella ripresa si rende protagonista di un’ottima ripartenza, che porta il Milan vicino al raddoppio.

Kjaer 5,5 – Purtroppo per il Milan non è più quello di prima dell’infortunio. Fa fatica anche stasera. Con uno scivolone in area di rigore rischia di dare il vantaggio al Toro. Dal 70′ Gabbia 5 – Pochi minuti ma riesce a mettere in difficoltà la squadra, con un errore dopo l’altro.

Thiaw 7 – Di testa sono tutte sue. E’ attento e aggressivo, con i piedi forse non è sempre perfetto ma si prende meritatamente gli applausi di San Siro più di una volta.

Saelemaekers 6 – Tanta corsa e sacrificio per il belga che sembra davvero portato per questo ruolo. Dall’86’ Calabria s.v.

Krunic 6 – Non proprio la miglior partita per il bosniaco che riesce comunque a rendersi utile dando una mano dietro.

Tonali 5,5 – Nel primo tempo sembra di rivedere il Tonali di due anni fa, in cui sbaglia tutto, non riuscendo a recuperare un pallone. Fa meglio nel secondo tempo ma non è per nulla brillante. Dall’86’ Pobega s.v.

Theo Hernandez 6,5 – Dopo un primo tempo al piccolo trotto, decide di farsi vedere di più in avanti e mette in difficoltà il Torino. Da un suo cross perfetto nasce il gol di Giroud. Spreca un ottimo contropiede orchestrato da Kalulu.

Diaz 5,5 – Sembra avere la gamba migliore dei compagni ma sbaglia tanto e il fisico non lo aiuta. E’ portato a toccare troppe volte il pallone e inevitabilmente rallenta l’azione. Nella ripresa si mette in mostra per due ottime aperture per Giroud. Dal 78′ De Ketelaere s.v.

Leao 5,5 – Il modulo contrariamente a quanto detto da Pioli non sembra aiutarlo. Si rende pericoloso con un paio di buone giocate nel primo tempo. Nella ripresa non sempre è in sintonia con il resto della squadra.

Giroud 7 – Il francese è irriconoscibile per un intero primo tempo, dove fatica a giocare di sponda e a rendersi pericoloso. La ripresa si apre con un errore non da lui, ma pochi minuti dopo arriva l’incornata che batte Savic. Da lì la sua partita cambia. Dall’87’ Origi s.v.

All. Pioli 6 – Blindare la difesa era l’obiettivo, dopo il gol subito contro l’Inter arriva il primo clean sheet e la vittoria dopo più di un mese grazie al solito Giroud. Un piccolo passo per uscire dalla crisi.

TORINO

Milinkovic-Savic 6 – Attento ad inizio ripresa a chiudere su Leao e sul tiro a botta sicura di Giroud non può nulla sul gol rossonero.

Djidji 5 – E’ il difensore in marcatura su Giroud quando il francese trova il gol del vantaggio. Dall’80’ Gravillon s.v.

Schuurs 5,5 – Buona partita per il centrale di Juric, che va un po’ in affanno solo nei minuti finali quando la squadra si scopre alla ricerca del pari.

Buongiorno 6 – Finche c’è lui in campo il Milan non lo impensierisce mai. Dal 57′ Vojvoda 5,5 – Non riesce a sfondare sulla fascia.

Singo 5,5 – Tanta intensità nella prima ora di gioco, si fa vedere in avanti e non soffre Theo Hernandez. Dopo il gol rossonero, però, non riesce a dare la giusta spinta.

Adopo 6 – Un primo tempo d’alto livello in cui domina su Tonali. Nella ripresa finisce la benzina. Dal 69′ Karamoh s.v

Gineitis 5,5 – A 18 anni giocare a San Siro non è facile anche se ti ritrovi un Milan in difficoltà. Appare un po’ timido e l’ammonizione lo condiziona. Dal 45′ Linetty 5,5 – I ritmi nel secondo tempo si alzano e lui non sempre riesce a tenere il passo.

Rodriguez 5,5 – Nei primi minuti di gioco sbaglia un appoggio che fa partire il contropiede del Milan. In generale è poco preciso.

Miranchuk 6,5 – Gioca a testa alta e con qualità. E’ un punto di riferimento costante per i compagni che sanno a chi appoggiarsi.

Vlasic 5,5 – Come il russo è l’uomo più coinvolto della squadra ma non sempre riesce a fare la cosa giusta. Dall’80’ Radonjic s.v.

Sanabria 5,5 – Si muove tanto, provando la conclusione in un paio di circostanze ma non è mai davvero preciso.

All Juric 5,5 – Il suo Torino non approfitta di un Milan in crisi ma senza centrocampisti titolari era davvero difficile. Un attaccante di peso dal mercato avrebbe fatto certamente comodo.

TABELLINO

MILAN-TORINO 1-0

MILAN (3-4-3): Tătărușanu; Thiaw, Kjær, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia; Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimović, Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Gineitis, Adopo, Rodríguez; Miranchuk, Vlašić; Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello; Aina, Bayeye, Gravillon, Vojvoda; Ilić, Linetty, Vieira; Karamoh, Radonjić, Seck. All.: Jurić.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

GOL: 62′ Giroud (M)

AMMONITI: 24′ Gineitis (T), 31′ Kjaer (M), 48′ Buongiorno (T), 68′ Schuurs (T)

ESPULSI: