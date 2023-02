DIRETTA Serie A: Milan-Torino | Le formazioni ufficiali LIVE

La ventiduesima giornata di Serie A si apre con Milan-Torino, anticipo che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

La sconfitta nel derby contro l’Inter ha lasciato strascichi importanti in casa Milan, scivolato al sesto posto in classifica dopo le tre sconfitte consecutive in campionato. I rossoneri apriranno le danze nella ventiduesima giornata di Serie A, ospitando il Torino a San Siro.

Una sfida che la squadra allenata da Stefano Pioli è chiamata a vincere per scavalcare momentaneamente le romane e portarsi al terzo posto, ma anche per prendersi una rivincita dopo l’eliminazione in Coppa Italia, firmata da Adopo. Un risultato che fece scattare lo stato di crisi, giunto poi a ben sette partite senza vittorie. Per uscire dal tunnel, il tecnico milanista potrà affidarsi anche sull’apporto motivazionale di Zlatan Ibrahimovic, convocato dopo otto mesi e mezzo di assenza dai campi.

In casa Torino, Ivan Juric vuole continuare a coltivare ambizioni europee e dare seguito ai tre risultati utili consecutivi con un altro risultato di prestigio a San Siro. Impresa ardua, come ci ricordano anche le statistiche: per trovare un altro successo del Toro in casa rossonera bisogna infatti arrivare al 2000, sempre in Coppa Italia. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Torino

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All: Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All: Juric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 56 punti; Inter 43; Roma 40; Lazio 39; Atalanta e Milan 38; Torino 30; Udinese e Bologna 29; Juventus**, Empoli e Monza 26; Fiorentina 24, Lecce e Sassuolo 23; Salernitana 21; Spezia 18; Verona 13; Sampdoria 10; Cremonese 8.

* 15 punti di penalizzazione