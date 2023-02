Roma-Milan, non è finita: nuovo pericolo turco

Il campionato turco è la mina vagante per le italiane: a rischio il grande obiettivo di Mourinho e Maldini per l’estate

Il calciomercato estivo di diverse big di Serie A è stato condizionato fortemente da alcune situazioni che hanno bloccato le operazioni in uscita e quindi in entrata. In primis l’Inter e la Roma, alle prese con le note vicende Skriniar e Zaniolo. I nerazzurri non hanno trovato l’accordo col PSG, soprattutto Marotta non ha avuto tempo e risorse sufficienti per arrivare a un sostituto all’altezza nelle ultime ore di trattative.

Così lo slovacco è rimasto ad Appiano e andrà via direttamente a giugno a parametro zero, con tanto di accordo già firmato con i parigini. Ma senza che l’Inter potesse muoversi a gennaio. Così è successo anche alla Roma con Nicolò Zaniolo, che ha bloccato ogni altra operazione. Tiago Pinto è stato chiarissimo in conferenza stampa, il rifiuto al Bournemouth da parte del numero 22 ha condizionato le strategie in entrata dei giallorossi. E lo stesso gm ha ammesso che se la sua cessione si fosse formalizzata prima del 31 gennaio, allora Zaniolo sarebbe stato sostituito. Il dirigente portoghese ha confermato la trattativa e gli incontri con Ziyech, anche se il nome principale individuato era un altro. Pinto non lo ha nominato, ma come abbiamo rivelato su Calciomercato.it il giocatore in questione era Junior Traore del Sassuolo.

Calciomercato Roma e Milan, Ziyech resta nel mirino ma ora ci provano due turche

Non è arrivato nessuno, ma di sicuro a giugno la caccia riaprirà. Anche perché, Traore è ormai un giocatore del Bournemouth, la squadra rifiutata da Zaniolo. L’ammissione di Pinto su Ziyech inevitabilmente tiene la pista calda anche in vista dell’estate, a maggior ragione col passaggio sfumato al PSG. A sparigliare le carte poteva essere nuovamente il mercato turco, con il Galatasaray che ha già preso appunto Zaniolo.

Secondo l’account Twitter ‘Topskills Sports UK’, dietro cui si cela un reporter internazionale che collabora con ‘Sky Sports UK’, il Chelsea ha ricevuto altre offerte per Ziyech. In particolare, i Bues avrebbero rifiutato delle offerte da Fenerbahce – che ci aveva provato anche per Zaniolo – e ancora una volta dal Besiktas. Il marocchino resta così a Londra, con il Chelsea ha un contratto fino al 2025 e come si legge sul tweet in questione la Roma resta interessata. Non solo, perché i giallorossi sarebbero pronti a fare un altro tentativo in estate per Ziyech, che è diventata una priorità per Jose Mourinho.

Quella legata al marocchino, protagonista all’ultimo Mondiale, è una pista che aveva provato a battere anche Paolo Maldini. Il Milan aveva e ha tuttora bisogno di un esterno destro, ma i rossoneri non hanno avuto possibilità di muoversi, come dimostra anche la questione Zaniolo. La necessità in quel ruolo rimane e ovviamente andrà assolutamente colmata in estate e Ziyech da almeno due o tre sessioni è in orbita Milan. L’estate 2023 può essere quella buona anche per Maldini. Turchia permettendo, ovviamente.