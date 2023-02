Offerta senza precedenti: il Napoli non può che cedere Osimhen

Il Napoli deve far fronte all’assalto inglese per il suo campione: la cifra offerta è da capogiro, 135 milioni

“Non abbiamo la necessità di vendere nessuno, non abbiamo debiti”. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha blindato così i suoi gioielli nel corso di un’intervista alla ‘Bild’.

Osimhen e Kvaratskhelia sono i due talenti più corteggiati della truppa di Spalletti, i due calciatori capaci di prendersi la scena con i loro gol e le loro giocate. Del resto, il nigeriano è il re dei bomber della Serie A ed ha una media realizzata pazzesca, mentre il georgiano è tra i pochi in Europa ad essere andato già in doppia doppia cifra (gol e assist).

Normale che le big del Vecchio Continente abbiamo messo i loro nomi in cima alla lista dei possibili acquisti. Lo è soprattutto per Victor Osimhen che sta da più tempo a Napoli ed ha dimostrato, fin dal suo arrivo, di avere le capacità di imporsi ad altissimo livello. Scommessa onerosa e vincente quella fatta nel 2020 da Giuntoli ed ora il 24enne di Lagos fa gola ai top club. Osimhen piace soprattutto in Premier League dove hanno voglia di bomber e quantità di milioni sufficiente per far cadere in tentazione il Napoli.

Calciomercato Napoli, Osimhen al Chelsea: 135 milioni per convincere De Laurentiis

Ad esempio il Chelsea è tra le società interessate a comprare un vero numero 9 la prossima estate. Il bomber manca alla squadra di Potter e il mercato potrà far fronte a questa lacuna.

Profilo ideale per i ‘Blues’ sarebbe proprio Osimhen e, stando a quanto riportato da ‘londonworld.com’, il patron Boehly è pronto ad un investimento sontuoso per strappare il nigeriano a Luciano Spalletti e portarlo in Inghilterra.

Si parla di 135 milioni di euro per tentare De Laurentiis e fargli ‘rimangiare’ le parole pronunciate nei giorni scorsi sul proprio attaccante. “Non abbiamo la necessità di vendere nessuno” è assolutamente vero, ma è altrettanto vero che davanti a certe cifre dire no sarebbe particolarmente complicato e non solo per il Napoli. Pioggia di milioni in arrivo dalla Premier League: con 135 milioni il Chelsea potrebbe prendersi Osimhen.