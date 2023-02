La Juve ha già il sostituto di Vlahovic: è il ‘nuovo’ Benzema

La Juventus è consapevole dell’interesse della Premier per Vlahovic e secondo alcune indiscrezioni avrebbe già individuato il suo erede in Francia

Se a gennaio abbiamo assistito a una sorta di sessione di transizione sul mercato (Chelsea escluso, ovviamente), in estate si preparano già i botti. E come spesso capita, a muovere somme importanti sono quasi sempre gli attaccanti. In Serie A il rischio è di doverne salutare un paio dei migliori, considerando la scarsa potenza economica del nostro calcio e quella crescente della Premier League.

Victor Osimhen in questo momento è il bomber per eccellenza, quello che sta trascinando il Napoli allo scudetto e che ovviamente piace a tutti. In primis al Manchester United, a caccia di un cannoniere per tornare stabilmente tra i primi posti anche in Champions League. L’attaccante nigeriano è probabilmente l’obiettivo principale dei Red Devils per l’estate, con De Laurentiis che già pregusta un incasso record. Al momento la valutazione che il Napoli fa del suo gioiello supera i 100 milioni e arriva a toccare i 120. Cifre sicuramente giustificate dalla stagione clamorosa di Osimhen, che negli anni scorsi ha comunque avuto numeri super al netto di qualche infortunio e un po’ di sfortuna di troppo.

Dalla Spagna: la Juve pensa a Cherki, ma piace anche al Real Madrid

Il Manchester United è una delle squadre più interessate, ma da non sottovalutare è il solito Chelsea, a cui manca una punta vera. In Serie A, tra l’altro, c’è anche Dusan Vlahovic che piace allo United (e non solo) e ha un prezzo inferiore al nigeriano. La Juventus è in un momento particolare, ma secondo alcune indiscrezioni avrebbe pure individuato chi potrebbe sostituirlo.

Si tratta di Rayan Cherki, giovanissimo talento del Lione. Francese di origini algerine, si tratta di uno dei 2003 più importanti a livello mondiale e di lui si parla già da parecchio tempo. Dopo un impiego a singhiozzo nella primissima parte di stagione, ora si è guadagnato un posto da titolare e ha segnato anche due gol. Una precisazione: Cherki non è una punta, ma un trequartista. Di sicuro a livello di valutazione e zona di campo, però, il francese sarebbe un investimento per cui potrebbe essere utilizzato l’incasso della cessione di Vlahovic. Almeno in parte.

Il problema è che ovviamente si tratta di un talento apprezzato già in tutta Europa e da diversi top club. Come scrive ‘fichajes.net’, la Juventus è tra i club interessati insieme a Liverpool, PSG e soprattutto Real Madrid. I Blancos infatti cercano rinforzi in attacco, soprattutto considerando che Benzema è praticamente l’unico attaccante di un certo peso in rosa. E che ha 35 anni, oltre a un contratto in scadenza a giugno. Come se non bastasse, la suggestione vuole che lo stesso Benzema è stato pescato nel 2009 proprio dal Lione. Ripetere l’operazione, con i rapporti tra le società rimasti intatti (vedi anche l’affare Mariano Diaz), stuzzica parecchio il Real. Per Cherki, l’estate 2023 può essere quella giusta per spiccare il volo e a Madrid hanno dimostrato di avere una particolare predilezione per i giovani talenti francesi in rampa di lancio. Tchouameni e Camavinga docent.