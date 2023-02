Venduto a prezzo stracciato: per Juve e Milan è l’affare dell’anno

Venduto a prezzo stracciato per Juventus e Milan c’è l’occasione da non perdere: il futuro potrebbe essere in Serie A

Juventus e Milan alla finestra, pronte ad approfittare dell’occasione che potrebbe arrivare a giugno. Bianconeri e rossoneri vivono situazioni profondamente differenti ma accomunate da un rischio: non essere in Champions il prossimo anno.

La squadra di Allegri, restando così le cose, difficilmente potrà partecipare alla principale competizione europea. Le sorti della Juve sono legate alle note vicende extra-campo tra ricorso per il meno 15 inflitto dalla Corte di Appello Federale e l’inchiesta sulla manovra stipendi. Due aspetti che incideranno non poco sul mercato estivo della società piemontese, come inciderà sul mercato anche il finale di stagione del Milan. Attualmente i campioni d’Italia sono fuori dalle posizioni Champions e Pioli ha bisogno di un cambio di rotta per guardare con maggior ottimismo ad una risalita che porti Ibrahimovic e compagni a poter disputare anche la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. La premessa per un mercato con maggiori possibilità di spesa, anche se sono le occasioni che vanno cercando Maldini e Massara, così come i dirigenti della Juve.

Calciomercato Juventus e Milan, Pulisic con lo sconto

E’ la grande occasione potrebbe arrivare dal Chelsea. Il club londinese, dopo una campagna acquisti faraonica (e in estate si prospettano altri colpi milionari), ha la necessità di vendere e tra i calciatori sul mercato c’è anche Pulisic.

L’americano, con il contratto in scadenza a giugno 2024, non rientra nei piani di Potter e la sua partenza era preventivata già a gennaio senza l’infortunio che ne ha cambiato i piani. A giugno però la cessione è quasi scontata e, tenendo in considerazione il solo anno ancora di contratto, ecco che – come scrive ‘Espn’ – non è da escludere un addio a prezzo di saldo rispetto ai 64 milioni pagati per acquistarlo. Insomma, il nome di Pulisic potrebbe essere davvero l’occasione d’oro che Juventus e Milan aspettano per piazzare un colpo importante senza incidere troppo sul budget.