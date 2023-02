Cessione eccellente e pugno duro della Juve: all-in per Chiesa

La Juve punta su Federico Chiesa per il presente e per il futuro. Il calciomercato, però, potrebbe portarlo lontano da Torino: come stanno le cose

La Juve non ha alcuna intenzione si arrendersi nella corsa all’Europa e, a prescindere da quello che dice Massimiliano Allegri, resta comunque il principale obiettivo dei bianconeri, in attesa di come finiranno le questioni giudiziarie e del filone relativo la manovra stipendi.

Intanto, il lavoro del tecnico va avanti sul campo e con la spinta portata dall’ottima vittoria contro la Salernitana. Il recupero di Federico Chiesa, in tal senso, è fondamentale per il destino della Vecchia Signora, proprio perché si tratta di uno dei talenti più importanti per il futuro del club, un simbolo che nessuno a Torino ha intenzione di disperdere o di farne a meno. E qua torniamo alle possibili conseguenze, le penalizzazioni e i provvedimenti che potrebbero arrivare dalle aule dei tribunali: Chiesa resterebbe anche senza coppe europee per un anno, ma allo stesso tempo sarebbe pedina attraente per mezza Europa. Ad esempio, il Real Madrid e le big di Premier League che potrebbero fare di tutto pur di portare l’ex Fiorentina nella loro rosa. Per questo potrebbero arrivare offerte veramente alte per il gioiello bianconero, ma in dirigenza hanno le idee chiare.

La Juve non molla Chiesa: i bianconeri tengono duro

Nell’ultimo periodo, infatti, si parla sempre di più del possibile addio di Chiesa e soprattutto quello di Vlahovic.

Se nel caso del serbo certezze non ce sono, per l’esterno d’attacco la Juve ha intenzione di resistere a tutti gli attacchi che potrebbero arrivare dall’estero. Non sarà facile, ma questa è la chiara intenzione dei bianconeri neanche tanto nascosta. Ora Allegri sta anche varando nuove soluzioni tattiche che comprendono proprio Chiesa come protagonista. Il tridente pesante con Vlahovic e Di Maria è decisamente interessante e potrebbe garantire gol e fantasia da qui a fine stagione. Il futuro è del talento italiano: la Juve l’ha aspettato e ora vuole goderselo.