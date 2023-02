Superlega, il nuovo decalogo: formato maxi da almeno 60 squadre

La Superlega ci riprova: il nuovo progetto per la competizione per club, format rivoluzionato in dieci punti

Due anni fa, il primo vagito di un progetto mirato a scuotere il calcio dalle fondamenta: la tanto discussa Superlega, durata lo spazio di un mattino o poco più, prima che la maggior parte dei dodici club fondatori facessero marcia indietro.

Da allora, battaglia legale sempre in corso, per stabilire la liceità del ‘monopolio’ Uefa in ambito calcistico a livello europeo. Si fa strada però l’interpretazione, a livello giuridico, secondo cui non ci sia la possibilità, da parte dell’organo continentale, di limitare la libera concorrenza dei club. I promotori del progetto Superlega hanno però parzialmente rivisto le loro posizioni, soprattutto in merito alla questione del ‘merito’ calcistico. E sulla base di questo, hanno ideato un nuovo format che tenga conto della possibilità di libero accesso al nuovo torneo.

La Superlega rilancia la sfida all’Uefa: i punti del decalogo annunciato da Reichart

Il Ceo della Superlega, Reichart, ha reso noto un decalogo che rivede e corregge il format secondo nuovi parametri rispetto a quelli dell’idea iniziale. Non ci saranno, in particolare, posti ‘fissi’ all’interno, e l’accesso sarà permesso a un numero di club variabile tra i 60 e gli 80, secondo modalità che saranno da stabilire successivamente.

Ecco nel dettaglio tutti i punti del decalogo: