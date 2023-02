La Juve lo prende gratis: scelto il ‘tuttocampista’

Il club bianconero ha intenzione di contenere le spese in vista del prossimo mercato e guarda le occasioni a costo zero

In attesa di scoprire se verrà accolto o meno il ricorso presentato al Collegio di Garanzia Coni per la rimozione della penalizzazione di 15 punti in campionato, la Juventus nell’ultima settimana ha collezionato due ottimi risultati. Prima la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ai danni della Lazio e successivamente la vittoria in campionato contro la Salernitana.

La strada verso un piazzamento in Europa per questa stagione rimane comunque in salita, considerata la distanza ancora netta rispetto alla parte alta della classifica. Ciò non impedisce comunque alla Juventus di poter lavorare sul mercato in ottica futura. Alla luce dei recenti avvenimenti che hanno portato ad una rivoluzione totale all’interno del Consiglio d’Amministrazione, il club bianconero proporrà una nuova strategia anche in merito alla propria politica sui trasferimenti.

Dopo aver investito parecchio in entrata nel 2022, la Juventus dalla prossima estate intraprenderà un percorso diverso, fatto di contenimento delle spese e colpi preferibilmente a costo zero. Da qui la necessità dei dirigenti bianconeri di analizzare con grande attenzione le opportunità che offrirà il mercato dei parametri zero, per cercare di rinforzare la propria rosa con acquisti di livello senza sborsare grandi cifre.

Calciomercato Juventus, deciso il colpo a costo zero: i tifosi scelgono Tielemans

Nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it, dunque, è stato chiesto ai tifosi della Juventus quale big in scadenza vorrebbero vedere in maglia bianconera dalla prossima estate.

Con il 43%, il primato è stato ottenuto da un obiettivo reale del club torinese come Youri Tielemans. Il centrocampista belga, di proprietà del Leicester, diverrebbe una grande risorsa nelle mani di Massimiliano Allegri. A giocarsi il podio sono stati invece Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund con il 25% e Stefan de Vrij con il 24%. Nel mirino della Juve la scorsa estate, infine, non ha attratto grande interesse il nome di Roberto Firmino, altro possibile parametro zero votato solamente dall’8% degli utenti del canale telegram e dunque ultimo nel piazzamento finale.