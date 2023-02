Ronaldo da impazzire, il poker per un nuovo incredibile primato

Cristiano Ronaldo conquista un nuovo primato e lo fa alla sua maniera: incredibile record per CR7 e prestazione sontuosa

Altro che finito, dimenticate le perplessità delle prime uscite nella sua nuova avventura. Cristiano Ronaldo ha battuto un nuovo record e lo ha fatto a modo suo: in grande stile. Il fuoriclasse portoghese alla sua quarta apparizione con la maglia dell’Al-Nassr ha voluto dare una dimostrazione di forza e scacciare via i dubbi sul suo conto.

Dopo un solo gol realizzato in tre partite, eccone quattro tutti in una volta. E’ stato l’Al-Wehda l’avversaria sul quale ha infierito l’ex attaccante della Juventus: il primo gol per toccare quota 500 reti in campionato. Un vero e proprio record che CR7 ha potuto raggiungere grazie anche ai suoi compagni. I gol di Ronaldo sono stati distribuiti tra Sporting, Manchester United, Real, Juventus e ora Al-Nassr. Con la squadra che lo ha lanciato ha messo a segno 3 reti, 103 quelle con i Red Devils, prima di deliziare i palati raffinati dei tifosi del ‘Bernabeu’ con 311 gol con la maglia del Real. Quindi la Juve, giusto in tempo per altre 81 reti ed ora l’Al-Nassr: quattro partite, cinque gol di cui quattro nella sfida di oggi contro l’Al-Wehda.

Ronaldo da record: 503 gol in campionato

Cristiano Ronaldo è stato l’assoluto protagonista del match vinto della sua squadra sul campo dell’Al-Wehda. Il punteggio finale recita 4-0 per l’Al-Nassr che non ha avuto alcun problema a conquistare l’intera posta in palio.

Ronaldo ha aperto le marcatura al 21′ del primo tempo e ci ha impiegato 19 minuti per siglare il 2-0. Nella ripresa poi il tris su calcio di rigore prima del sigillo con il poker arrivato al 61′. Con questi quattro gol, Ronaldo ha raggiunto quota 503 reti in tutti i campionati disputati e non sembra aver intenzione di fermarsi.