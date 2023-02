Rescissione UFFICIALE dopo Salernitana-Juve: c’è il comunicato

Il club ha annunciato il divorzio con il centrocampista poche ore dopo la gara giocata a Salerno

Nonostante la chiusura del calciomercato della scorsa settimana, non mancano le ufficialità di mercato nel campionato italiano. In attesa dell’annuncio da parte della Roma della cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, poche ore dopo la gara tra Salernitana e Juventus è stata annunciata una rescissione sorprendente.

Si tratta di Ivan Radovanovic, centrocampista particolarmente duttile di proprietà della Salernitana sbarcato in maglia granata nel gennaio 2022. Questo il comunicato ufficiale con il quale il club campano, dopo la sconfitta contro la Juventus, ha annunciato il divorzio con il calciatore serbo: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Ivan Radovanovic. La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata, per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.