Intrigo da 100 milioni: Conte nelle mani di Abraham e Osimhen

Dalla Premier League la prossima estate potrebbe prendere il via un enorme valzer di attaccanti

Qualora a qualcuno non fosse stato ancora chiaro, la Premier League nell’ultima finestra invernale ha voluto ribadire quanto economicamente sia esplosa rispetto ad altre leghe. Considerando le spese dei rispettivi club nello scorso gennaio, infatti, il campionato inglese ha creato una voragine impressionante alle proprie spalle.

Di questo passo, anche in Champions League il divario tra i club diverrà ben presto netto. Dopo le spese folli del mercato di riparazione, in vista della prossima estate si prevedono altri botti da capogiro. Su tutti, particolare attenzione verrà rivolta al Manchester United che dopo la rescissione del contratto di Cristiano Ronaldo non ha trovato un vero sostituto nel ruolo di centravanti.

L’ingaggio inaspettato di Weghorst è stato operato infatti come soluzione d’emergenza per chiudere al meglio la stagione, in attesa del vero top player richiesto da Erik ten Hag. Come ripetiamo da settimane, il primo nome sulla lista è quello di Victor Osimhen, considerato per caratteristiche tecniche e fisiche il miglior attaccante in circolazione per le idee del tecnico olandese. La valutazione da oltre 100 milioni di euro del Napoli, però, potrebbe scoraggiare l’affare.

Calciomercato Napoli e Roma, il Manchester United sulle tracce di Osimhen ed Abraham

Non a caso lo stesso Manchester United starebbe valutando possibili alternative al forte centravanti nigeriano.

Un profilo mai passato di moda dalle parti di ‘Old Trafford’, ad esempio, è quello di Harry Kane. Il futuro dell’attaccante inglese dipenderà soprattutto dal rinnovo di Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham il prossimo giugno 2023. Tra i nomi riportati dal ‘Telegraph’, però, a sorpresa è stato inserito anche un altro ‘italiano’.

Stiamo parlando di Tammy Abraham, centravanti cresciuto in Inghilterra tra le fila del Chelsea che ovviamente conosce benissimo la Premier League. Anche l’inglese è un profilo assai gradito a ten Hag e potrebbe scalare rapidamente posizioni qualora il Manchester United non riuscisse a mettere a segno almeno un grande colpo tra i primi due obiettivi sulla lista, vale a dire Victor Osimhen ed Harry Kane.