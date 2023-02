Inter, si riparte da Brozovic: via in tre per trattenerlo

Il club nerazzurro ancora una volta potrebbe essere costretto a sacrificare in estate alcuni dei suoi big

Dopo aver incassato il duro colpo ricevuto nelle scorse settimane a causa del mancato rinnovo di Milan Skriniar, l’Inter in vista della prossima estate – sulla falsariga di quanto già avvenuto negli ultimi anni – potrebbe essere chiamata a nuovi sacrifici in uscita per garantire al club una certa stabilità finanziaria.

Il centrale slovacco, che a causa della scadenza del contratto andrà a costo zero al Paris Saint Germain, avrebbe potuto garantire un incasso da almeno 50 milioni di euro. Secondo le esigenze del club, per questa estate potrebbe essere sufficiente la cessione del solo Denzel Dumfries, calciatore che l’Inter valuta sui 60 milioni di euro. Visto il rendimento altalenante di questa stagione, però, bisognerà capire se realmente arriveranno proposte concrete per l’olandese.

Il sacrificio di Dumfries, in ogni caso, non sarà sufficiente per finanziare anche il calciomercato in entrata. Da questo presupposto nelle scorse settimane si è discusso di un’ulteriore possibile cessione di un big nerazzurro. Uno dei nomi più gettonati, in tal senso, è stato quello di Marcelo Brozovic. Il croato, a causa dei numerosi infortuni e dell’esplosione inaspettata di Calhanoglu davanti alla difesa, ha perso il protagonismo della passate stagioni.

Inter, Brozovic ritenuto incedibile: decisi tre sacrifici

Brozovic, allo stesso tempo, è ritenuto sia da Simone Inzaghi che dai tifosi nerazzurri come uno dei calciatori più importanti e amati all’interno della rosa.

Non è un caso se nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, il centrocampista croato sia stato il più votato con il 38% come incedibile della formazione nerazzurra. Gli utenti del canale Telegram, dunque, con le loro preferenze hanno deciso di ‘scaricare’ altri tre calciatori.

I primi due sono Lukaku (30%) e Acerbi (14%); il belga è tornato in prestito secco dal Chelsea la scorsa estate, mentre sul difensore l’Inter vanta un diritto di riscatto a 4 milioni dalla Lazio. 18% dei voti per Dumfries che, come accennato, ad oggi è l’interista che attrae sul mercato le principali offerte soprattutto dal campionato inglese.