Belgio, UFFICIALE: un italiano in panchina per i Diavoli Rossi

Il Belgio, dopo l’addio a Martinez, ha scelto il nuovo allenatore: ufficiale la nomina del nuovo ct, si tratta di un italiano

L’avventura del Belgio ai Mondiali in Qatar è stata una delle più deludenti, in rapporto alle attese. E’ vero che probabilmente la cosiddetta ‘generazione d’oro’ il meglio di se stessa lo aveva già dato, con il terzo posto conquistato in Russia nel 2018, ma al tempo stesso era difficile immaginare una nazionale dei Diavoli Rossi fuori già al primo turno.

Flop totale nel gironcino, con vittoria stentata contro il Canada, ko contro il Marocco e pari con la Croazia segnato dai clamorosi errori sotto porta di Romelu Lukaku. La fine definitiva di un ciclo e ripartenza obbligatoria, con il destino del Ct Roberto Martinez che era apparso segnato al momento del fischio finale della terza gara del girone e separazione effettivamente avvenuta. Ora, il momento di avviarsi su una nuova strada, non potendo contare su una potenza di fuoco come quella di qualche anno fa, ma su un gruppo comunque di valore. Tentando innanzitutto la riscossa sul palcoscenico di Euro 2024. Con mirino poi sui Mondiali del 2026. Si riparte in panchina da un italiano.

Belgio, UFFICIALE: si riparte da Domenico Tedesco

Il nuovo allenatore, ora è ufficiale, sarà Domenico Tedesco. Il 37enne, italiano di nascita e con cittadinanza tedesca, ha firmato con la federazione belga per la sua prima esperienza al timone di una nazionale.

Risolti i problemi burocratici legati al suo contratto ancora in essere con il Lipsia, che lo aveva esonerato a settembre, dopo un pessimo avvio di stagione. Tedesco, lo scorso anno, aveva portato la squadra al quarto posto. Nelle precedenti esperienze, un secondo posto sempre in Bundesliga con lo Schalke 04 e un secondo posto in Russia con lo Spartak Mosca. Contratto della durata di un anno e mezzo, fino alla rassegna continentale del 2024, così come da comunicato della federcalcio belga.