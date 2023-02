Che sorpresa per il dopo Gattuso: è un altro italiano

All’estero si continua a guardare agli allenatori italiani: l’ultima pista per il Valencia è ancora ‘azzurra’

Gli allenatori italiani continuano ad andare per la maggiore all’estero. La scuola di tecnici del nostro paese, nonostante la crisi e le difficoltà del campionato di Serie A. Segno che mancherà forse un po’ di tecnica in campo, ma non di certo in panchina. E parliamo sia di personaggi e figure storiche, sia delle nuove leve.

Carlo Ancelotti è l’esempio più lampante di come il Made in Italy sia vincente anche in Europa. PSG, Bayern Monaco, Everton, Chelsea e ovviamente Real Madrid con cui il mister di Reggiolo ha vinto due Champions League e ora punta all’ennesimo Mondiale per Club. Non solo, ovviamente, perché ultimamente pure in Premier League si stanno affidando spesso ai nostri tecnici. Col Chelsea, Sarri ha vinto l’Europa League, Conte lo scudetto e prima ancora Di Matteo aveva alzato al cielo la prima Champions della storia dei Blues. Lo stesso Antonio Conte è poi arrivato al Tottenham e l’anno scorso ha ottenuto un quarto posto insperato. E ovviamente adesso Roberto De Zerbi sta facendo stropicciare gli occhi all’Inghilterra con il suo Brighton, salito addirittura in zona Champions. O quasi, visto che il quarto posto è distante 6 punti ma ha una partita in meno giocata rispetto al Newcastle. In Turchia ci sono Montella, Pirlo e Farioli mentre in Spagna si stanno affidando spesso agli italiani.

Calciomercato, via Gattuso: Donadoni si offre al Valencia

L’esempio più recente è ovviamente Gennaro Gattuso, ma la sua avventura al Valencia si è conclusa pochi giorni fa con l’esonero. I ‘pipistrelli’ non vincono dallo scorso anno in campionato, dal 3-0 al Betis del 10 novembre. Poi solo sconfitte o pareggi, con qualche gioia solo in coppa.

La squadra di ‘Ringhio’, che dallo scorso 30 gennaio non è più sulla panchina del Valencia, è quartultima a ridosso della zona retrocessione, lontana solo un punto. Il rapporto tra le parti non è mai realmente decollato, con l’ex centrocampista che ha chiesto a gran voce interventi sul mercato però mai arrivati. Alla fine si è consumata la separazione e al momento il presidente Lim sta cercando un successore. Magari, dopo Prandelli e Ranieri 25 anni fa, potrebbe essere un altro italiano. Come riporta ‘El Chiringuito’, infatti, Roberto Donadoni si sarebbe offerto per prendere il posto di Gattuso al ‘Mestalla’. Il tecnico bergamasco non allena da due anni e mezzo dopo l’ultima esperienza allo Shenzen e tornerebbe volentieri in panchina. Al momento, però, non ci sono ulteriori news in tal senso.