Terremoto in Turchia: sospiro di sollievo, ritrovato vivo Atsu

Terremoto in Turchia, una buona notizia nella tragedia umanitaria: ritrovato vivo il giocatore Christian Atsu

Si aggrava di ora in ora, purtroppo, il bilancio delle vittime del sisma che ha avuto luogo al confine tra Turchia e Siria. Le forti scosse che hanno devastato la zona – molto forti anche quelle di assestamento, successive a quella principale, di magnitudo 7.8 – hanno causato, al momento, quasi 5mila morti. Si continua, nelle aree colpite dal terremoto, la ricerca dei numerosi dispersi.

Dalle macerie, fortunatamente, è stato estratto vivo Christian Atsu, ex giocatore di Chelsea e Newcastle oggi in forza all’Hatayspor. Il giocatore ghanese ha riportato delle ferite al piede destro e difficoltà respiratorie, è stato portato in ospedale ma le sue condizioni generali non desterebbero adesso preoccupazione. In precedenza, molti suoi compagni di squadra, altrettanto coinvolti nel disastro, erano stati già portati in salvo non riportando conseguenze di rilievo. Il direttore sportivo del suo club, Taner Savut, sarebbe invece ancora sotto le macerie. Come noto, in Turchia sono stati sospesi, al momento, tutti gli eventi sportivi, in attesa di risolvere l’emergenza, per la quale si stanno mobilitando nel frattempo aiuti da tutto il mondo.