Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 7 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 7 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con gli scenari di casa Milan dopo la crisi: “Pioli resta, ciao Leao“. Dall’altra parte del Naviglio, Lautaro Martinez si gode il suo momento magico: “Inter, la mia vita in rosa“. La Juventus prova a ritrovarsi stasera con la Salernitana: “C’è un Angel per Vlahovic“.

Il ‘Corriere dello Sport’ lancia la volata della capolista, che a questo punto può sognare anche in Champions: “EuroNapoli“. Alle spalle degli azzurri, frenata a sorpresa della Lazio con il Verona: “La Lazio dorme“. Intanto, Zaniolo pronto per la sua nuova avventura: “Zaniolo a Istanbul, ci siamo“.

Su ‘Tuttosport’, il caso di uno dei pm dell’inchiesta Prisma in un video del 2019: “Il Pm dell’accusa: “Odio la Juve”“. In alto, spazio ai Mondiali di sci alpino, con la vittoria clamorosa di Federica Brignone, vincitrice della medaglia d’oro in combinata: “Fede, l’hai combinata d’oro!“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 7 febbraio 2023

In Spagna, su ‘Sport’, l’analisi della grande fuga del Barcellona, che dal ‘Clasico’ in poi ha ribaltato il campionato nei confronti del Real Madrid: “Cambio de ciclo“. Blaugrana che in 11 gare hanno recuperato 11 punti ai rivali e ora sono a +8.

In Inghilterra, invece, è il momento di un altro scandalo che può sconvolgere il calcio internazionale. Il Manchester City sotto accusa per ripetute violazioni finanziarie rischia addirittura l’esclusione dalla Premier League: “City face the boot” è il titolo del ‘Daily Express’.