Un nuovo ’10’ per Mourinho: la Roma segue Demirbay | ESCLUSIVO

Nome nuovo a centrocampo in ottica calciomercato Roma. La squadra di Mourinho è interessata a Demirbay del Bayer Leverkusen

La 21esima giornata di Serie A, che si chiude stasera con Salernitana-Juventus, finora arride alla Roma. La vittoria nell’anticipo contro l’Empoli, cui hanno fatto seguito le sconfitte di Atalanta e Milan ed il pareggio di ieri della Lazio, hanno proiettato i giallorossi al terzo posto in classifica in solitario.

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Cremonese fanalino di coda, centrare la qualificazione alla prossima Champions arrivando tra le prime quattro in campionato o vincendo l’Europa League diventa di fondamentale importanza per la squadra di Mourinho. La partecipazione alla massima competizione europea porterebbe nelle casse del club capitolino i liquidi necessari per una importante campagna acquisti in estate. Non è un mistero che il tecnico portoghese vorrebbe dei rinforzi in tutti i settori del campo, in particolare a centrocampo dove si sta ultimando la cessione di Zaniolo al Galatasaray e dove vanno valutate le condizioni di Wijnaldum, prossimo al rientro dopo il lungo infortunio. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è un nome nuovo sul taccuino dei giallorossi ed è quello di Kerem Demirbay.

Calciomercato Roma, interessa Demirbay del Bayer Leverkusen: fissato il prezzo

Si tratta di un centrocampista tedesco di origini turche classe 1993 che milita attualmente in patria con la maglia del Bayer Leverkusen, che sta provando a convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza a giugno del 2024.

Dopo una intera carriera in Germania, tuttavia, Demirbay è tentato anche dalla possibilità di fare un’esperienza all’estero: nella Premier League inglese, nella Liga spagnola o nella Serie A italiana. Qualora non dovesse prolungare il contratto, in estate le ‘Aspirine’ sono disposte a cedere il loro numero 10 per una cifra intorno alla decina di milioni di euro. Per adesso la Roma ha fatto soltanto dei sondaggi esplorativi, ma continuerà a monitorare la sua situazione fino al termine della stagione, quando ci sarà da fare i conti anche con la concorrenza dei club della Bundesliga.