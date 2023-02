HIGHLIGHTS | Il Monza riacciuffa la Sampdoria all’ultimo: Stankovic in lacrime

Pari in extremis all’U-Power Stadium per il Monza di Palladino, che riacciuffa in extremis la Sampdoria grazie al rigore di Matteo Pessina

Anche la seconda gara in programma quest’oggi, valida per la 21esima giornata di Serie A, si è conclusa. All’U-Power Stadium di Monza si sono affrontate faccia a faccia la squadra guidata da mister Raffaele Palladino e la Sampdoria di Dejan Stankovic.

La compagine brianzola veniva dal netto successo all’Allianz Stadium contro la Juventus. Stavolta, invece, Matteo Pessina e compagni – complice inevitabilmente anche l’assenza dello squalificato Stefano Sensi – hanno portato a casa solo un punto, che comunque vale come una vittoria per come si era messa la sfida. Ad aprire le danze ci ha pensato Manolo Gabbiadini al dodicesimo minuto della prima frazione di gioco. Lancio dalle retrovie di Lammers per il taglio dietro la difesa dell’attaccante italiano. Quest’ultimo vince il duello in velocità con Caldirola e poi fulmina Di Gregorio col suo mancino, portando in vantaggio i doriani. Poco dopo la mezz’ora arriva la risposta dei biancorossi con Andrea Petagna. I lombardi costruiscono un’ottima offensiva da destra a sinistra: Carlos Augusto mette in mezzo un pallone delizioso per l’ariete biancorosso, il quale difende palla su Nuytinck e si gira subito infilando Audero col sinistro.

Serie A, Monza-Sampdoria 2-2: marcatori e classifica

Nella ripresa il copione è lo stesso. I blucerchiati tornano avanti di nuovo grazie a Gabbiadini, autore di una sontuosa doppietta. Di Gregorio compie un miracolo sulla frustata di Leris di testa, ma il tap-in di Gabbiadini a porta vuota rende tutto vano.

Nonostante ciò, la Samp non riesce comunque a conquistare i tre punti. All’ultimo minuto di gara, infatti, viene assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa. Capitan Pessina si incarica della battuta e trasforma egregiamente dal dischetto, spezzando l’entusiasmo della Sampdoria. Una botta forte e difficile da sopportare per i liguri, con Stankovic – come riferito da ‘Dazn’ – rientrato negli spogliatoi in lacrime. A breve gli highlights di Monza-Sampdoria.

Monza-Sampdoria 2-2: 12′ Gabbiadini (S), 32′ Petagna (M), 58′ Gabbiadini (S), 90+9′ rig. Pessina (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 56 punti; Inter 43; Roma 40; Lazio 39; Atalanta e Milan 38; Torino 30; Udinese e Bologna 29; Empoli e Monza 26; Fiorentina 24, Juventus** 23, Lecce e Sassuolo 23; Salernitana* 21; Spezia 18; Verona 13; Sampdoria 10; Cremonese 8

*Una partita in meno

**Una partita in meno e 15 punti di penalizzazione