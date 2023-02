Inter, la crescita di Lautaro: ora tutti lo vogliono. Sirene dalla Premier League

Lautaro Martinez in cinque anni si è preso l’Inter e la fascia da capitano. In campo è un vero leader e trascinatore. Dopo un primo anno di alti e bassi, ora è un giocatore indispensabile. E la Premier League lo punta

Se lo chiamano Il Toro, un motivo ci sarà. E Lautaro Martinez non sta facendo altro che dimostrarlo, partita dopo partita. Instancabile, aggressivo, creativo. Sono solo alcuni aggettivi che descrivono alla perfezione l’attaccante di Bahia Bianca, sbarcato all’Inter solo cinque anni fa, nell’estate nel 2018. Eppure sembra una vita.

174 centimetri per 72 chili. Non un fisico imponente, come quello dei suoi compagni di reparto. Edin Dzeko è alto 193cm, Romelu Lukaku 191 e Joaquin Correa 188. Eppure, in quel fisico ci sono una grinta e una cattiveria agonistica fuori dal comune che hanno fatto innamorare l’Inter e i tifosi dell’Inter. Dal 2018 Lautaro Martinez ha avuto una crescita esponenziale e non accenna a fermarsi.

Il primo anno, a causa della concorrenza con Mauro Icardi e del modulo a una punta di Spalletti, Lautaro ha visto poco il campo e ha chiuso la stagione segnando solamente 6 reti. Ma con Antonio Conte, tutto è cambiato. Il modulo a due punte e l’intesa con Lukaku hanno fatto sì che l’argentino potesse esprimersi al meglio e dimostrare di essere capace di giocare sia come prima che come seconda punta.

Il lavoro del calciatore non è stato fatto solamente sul campo. Il suo carattere lo ha spesso portato a protestare più del dovuto e a collezionare troppi cartellini gialli. Il percorso con uno psicologo, che lo ha aiutato a controllarsi, è stato fondamentale. Ma anche, o forse soprattutto, la nascita di sua figlia Nina due anni fa, avuta insieme alla compagna Agustina Gandolfo. Il Toro ha più volte raccontato come la sua bambina lo abbia totalmente cambiato in positivo facendolo diventare una persona più tranquilla, ponderata e matura.

C’è solo una piccola pecca. A volte Lautaro è incostante. Lo scorso anno non ha segnato per due mesi (dal 22 dicembre 2021 al 25 febbraio 2022), e in quel periodo l’Inter ha attraversato un periodo buio che ha contribuito all’avvicinamento del Milan in classifica, con i rossoneri che hanno poi di fatto vinto lo scudetto. Quest’anno il Toro vuole dimostrare di non essere vittima di questi blackout, che è diventato un giocatore completo a tutti gli effetti. Dal Mondiale è tornato con una carica speciale. Quest’anno sono già 12 reti segnate, 5 nelle ultime 5 partite. L’ultimo ieri, nel derby contro il Milan.

Inter, tutte le squadre su Lautaro Martilnez

Che al momento nessuno sia incedibile, nella rosa dell’Inter, si sa. Troppi debiti e la questione Skriniar, con lo slovacco che poteva portare nelle casse dell’Inter 60 milioni e che invece partirà a parametro zero, non consentono di togliere a prescindere giocatori dal mercato. No, nemmeno Lautaro Martinez.

Il Toro sta ovviamente scatenando l’interesse di tantissime squadre che in estate potrebbero fiondarsi su di lui con delle super proposte per l’Inter. Soprattutto i club di Premier League che, come abbiamo visto finora, sono disposte a sborsare milioni e milioni di euro.

In questo momento, Lautaro non pensa a una destinazione diversa dall’Inter. I nerazzurri sono la sua priorità. Ma la storia ci insegna che le bandiere oggi sono poche, e che il profumo dei soldi spesso ha la meglio. Adesso il Toro farà di tutto per cercare di recuperare i 13 punti che distanziano l’Inter dal Napoli e regalare il sogno scudetto ai suoi tifosi. Questa estate si potrà pensare al mercato.