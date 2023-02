Dall’Inter al Milan, l’affare si chiude a 39 milioni

Dopo il derby sul campo, Inter-Milan si sposta sul terreno del calciomercato. Operazione da 39 milioni per Inzaghi e Pioli

Milano è ancora nerazzurra. Dopo la finale di Supercoppa Italiana di gennaio, l’Inter si aggiudica un altro derby contro il Milan, stavolta in campionato. Per i rossoneri si tratta della terza sconfitta di fila in Serie A dopo quelle contro Lazio e Sassuolo che apre la crisi.

Un gol di Lautaro Martinez vale il secondo posto in solitaria per la squadra di Inzaghi, mentre quella di Pioli rischia di uscire dalla zona Champions dopo i posticipi di oggi qualora la Lazio dovesse fare risultato pieno contro il Verona. Considerato che il Milan è uscito anche dalla Coppa Italia, per questa stagione non sono previsti altri derby sul campo. La sfida, quindi, si trasferisce sul terreno del calciomercato. Diversi sono gli obiettivi comuni ai due club meneghini, tra cui spicca Antonee Robinson. Si tratta di un terzino sinistro statunitense nato e cresciuto calcisticamente in Inghilterra classe 1997 che milita in Premier League con il Fulham. Su di lui ha messo gli occhi il Manchester City per rimpiazzare Cancelo finito al Bayern Monaco, ma i recenti problemi dei Citizens potrebbero favorire il suo approdo in Serie A.

Calciomercato Inter e Milan, il Fulham ha fissato il prezzo per Robinson

Consapevole del fatto che in estate non sarà facile trattenere il suo gioiello, il Fulham non è intenzionato a fare sconti nonostante il contratto in scadenza nel 2024.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘The Sun‘, i Cottagers valutano il cartellino di Robinson 35 milioni di sterline, che al cambio sono 39 milioni di euro. Una cifra davvero importante per le casse dei club italiani, che punteranno ad un forte sconto. L’Inter dovrebbe prima cedere Gosens in Germania per poter dare l’assalto all’americano, che farebbe l’alternativa a Dimarco. Più chance pare avere il Milan, che in caso di cessione di Theo Hernandez avrebbe la liquidità necessaria a soddisfare le richieste dei londinesi e potrebbe garantirgli un posto da titolare. Va ricordato che già qualche anno fa, quando Robinson militava nel Wigan, fu vicino al trasferimento in rossonero, tanto da fare una visita a Milanello, poi l’affare non andò in porto anche per problemi cardiaci ora risolti.